W meczu 32. kolejki Serie A Inter Mediolan pokonał Torino 3-1. „Nerazzurri” byli w opałach po błędzie Samira Handanovicia, ale w drugiej połowie zdominowali rywali i wygrali.

32. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-13 21:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: D. Massa Inter Mediolan Torino FC 3 1 DO PRZERWY 0-1 A. Young 48' D. Godin 51' L. Martínez 61' A. Belotti 17'

Od początku atakował Inter, ale to Torino objęło prowadzenie. Bardzo pomógł w tym bramkarz. W 17. minucie Handanović wyskoczył do dośrodkowania z rzutu wolnego. Wydawało się, że łatwo złapie piłkę, ale ją wypuścił. Na jego nieszczęście futbolówka spadła pod nogi Andrei Belottiego, który z bliska trafił do bramki.

Inter próbował szybko zdobyć wyrównującą bramkę. Drużynie z Mediolanu udało się to dopiero w drugiej połowie.

"Nerazzurri" drugą część rozpoczęli z przytupem. Już po pięciu minutach po wznowieniu gry wyszli na prowadzenie. Najpierw bramkę zdobył Ashley Young. Później głową trafił Diego Godin i Inter prowadził.

Po godzinie gry wynik podwyższył Lautaro Martinez. Po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od Bremera i wpadła do siatki.

Dzięki temu zwycięstwu Inter awansował na pozycję wicelidera Serie A. Ma 68 punktów, tyle samo, co trzecie Lazio Rzym. Torino jest 16.

MP

3 1 Inter Mediolan Torino FC Handanovicz Bastoni D'Ambrosio de Vrij Godin Young Brozović Gagliardini Valero Sanchez Martínez Sirigu Ansaldi Bremer De Silvestri Izzo Nkoulou Olaoluwa Aina Meïté Rincón Hernández Verdi Belotti SKŁADY Inter Mediolan Torino FC Samir Handanovicz Salvatore Sirigu Alessandro Bastoni 64′ 64′ Cristian Daniel Ansaldi 69′ 69′ 71′ 71′ Danilo D'Ambrosio Gleison Bremer Silva Nascimento Stefan de Vrij 49′ 49′ 64′ 64′ Lorenzo De Silvestri 51′ 51′ 21′ 21′ 76′ 76′ Diego Godin Armando Izzo 48′ 48′ 71′ 71′ Ashley Young Nicolas Nkoulou 60′ 60′ Marcelo Brozović 24′ 24′ Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina Roberto Gagliardini 30′ 30′ 64′ 64′ Soualiho Meïté Borja Valero Tomás Eduardo Rincón Hernández 62′ 62′ Alexis Sanchez 76′ 76′ Simone Verdi 61′ 61′ 84′ 84′ Lautaro Javier Martínez 17′ 17′ Andrea Belotti REZERWOWI Tommaso Berni Antonio Rosati Daniele Padelli Samir Ujkani Kwadwo Asamoah Lévy Koffi Djidji 71′ 71′ 86′ 86′ Cristiano Biraghi Emin Ghazoini Lorenzo Pirola Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović Andrea Ranocchia 64′ 64′ Wilfried Stephane Singo 76′ 76′ Milan Szkriniar Michel Ndary Adopo Lucien Agoume Simone Edera 71′ 71′ Antonio Candreva 64′ 64′ Saša Lukić 84′ 84′ Christian Eriksen Jean Freddi Pascal Greco Sebastiano Esposito 64′ 64′ Alejandro Berenguer Remiro 76′ 76′ Vincenzo Millico

STATYSTYKI Inter Mediolan Torino FC 3 1 Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 20 6 Strzały na bramkę 11 3 Rzuty rożne 9 2 Faule 21 17 Spalone 2 0

