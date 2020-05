Światło dzienne ujrzały kulisy finiszu negocjacji między Piotrem Zielińskim a Napoli. Polak podpisze kontrakt do 2025 roku i otrzyma dwa razy wyższą pensję niż dotychczas. Ogromną rolę odegrały w tym zaawansowane zakusy na zawodnika ze strony Interu Mediolan.

O szczegółach akcji poinformował Marco Giordano z serwisu calciomercato.com. Wedle jego relacji działacze Interu byli tej zimy mocno zdeterminowani, by ściągnąć Zielińskiego na San Siro. Uwierzyli, że przeciągające się pertraktacje między piłkarzem a Napoli pomogą w realizacji planu.

Stało się jednak zupełnie inaczej. Klub spod Wezuwiusza zintensyfikował rozmowy z reprezentantem Polski i bardziej przychylnie potraktował jego oczekiwania. Efekt? 25-letni pomocnik w ciągu najbliższych dwóch tygodniu popisać ma w Neapolu nowy kontrakt, a podwyżka jego uposażenia sięgnie 100 proc. Zarabiał będzie 4 mln euro za sezon.

Obecna umowa Zielińskiego wygasa w przyszłym roku. Na odejście piłkarza kategorycznie nie zgodził się trener Gennaro Gattuso. Jego głos zdecydował o tym, że kadrowicz Jerzego Brzęczka w tym roku barw klubowych nie zmieni.

Do dogadania pozostaje jeszcze wysokość sumy odstępnego, jaka wpisana zostanie do nowego kontraktu. Właściciel Napoli, Aurelio de Laurentiis, upierał się do tej pory przy 100 mln euro. Można jednak w ciemno założyć, że kwota ta zostanie zredukowana.

W tym sezonie Zieliński rozegrał w Napoli 35 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst.

