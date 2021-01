Niewykluczone, że krótko przed zamknięciem zimowego okienka transferowego dojdzie do bardzo ciekawej roszady w Serie A. Klubami mogą się zamienić Alexis Sanchez i Edin Dżeko.

O planowanej roszadzie donosi świetnie poinformowany Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz zastrzega, że do sfinalizowania transakcji droga daleka. Osiągnięciem porozumienia zainteresowane są jednak obie strony - w tym przypadku Inter Mediolan i AS Roma.

Z inicjatywą wyszedł klub z Rzymu. To w nim doszło przed paroma dniami do konfliktu między Dżeko a trenerem Paulo Fonsecą. Bośniak został odsunięty od zespołu i z tego powodu - a nie wskutek kontuzji, jak sugerowano - nie zagrał w meczu ze Spezią.

W czwartek rutynowany snajper nadal trenował indywidualnie. Roma początkowo próbowała go sprzedać lub wypożyczyć, ale chętnych do ubicia interesu nie było. Przed dwoma dniami dziennikarze Sky Sport Italia obwieścili, że Dżeko zostaje w Rzymie, a między nim a portugalskim szkoleniowcem przeprowadzona zostanie mediacja.

Tymczasem finał tej historii może być zupełnie inny. W Interze coraz słabszą pozycję ma chilijski gwiazdor Alexis Sanchez. Stąd pomysł o ściągnięciu go do stolicy Włoch w zamian za Dżeko. Piłkarze mieliby zmienić otoczenie przynajmniej do końca bieżącego sezonu.

Bośniacki snajper rozegrał w bieżącym cyklu 20 spotkań, zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty. Sanchez ma na koncie o jeden występ mniej, strzelił dwa gole i dołożył do tego cztery ostatnie podania.

Zimowe okienko transferowe zamyka się w najbliższy poniedziałek.

