Szalony mecz w Mediolanie! Bologna rzutem na taśmę pokonała Inter Mediolan 2-1. Cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski, któremu udało się obronić rzut karny. Obie drużyny nie zdołały dokończyć spotkania w jedenastu. Czerwonymi kartkami zostali ukarani Roberto Soriano i Alessandro Bastoni.

Spotkanie w lepszym stylu rozpoczęli zawodnicy Interu Mediolan. W 20. minucie meczu Ashley Young wrzucił piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Lautaro Martinez i zdołał oddać strzał, po którym futbolówka odbiła się od słupka i wróciła na boisko.

Dopadł do niej Romelu Lukaku i intuicyjnym uderzeniem umieścił ją w siatce. Dla reprezentanta Belgii było to 20. gol w barwach Interu Mediolan. Oznacza to, że dołączył on do prestiżowego grona piłkarzy Interu, którzy zdobyli przynamniej 20 trafień w pierwszym sezonie gry dla "Nerazzurrich".

Jako pierwszy dokonał tego legendarny Giuseppe Meazza, potem taki sam wynik osiągnął Stefano Nyers, a 1998 roku udało się to Ronaldo.

Podopieczni Antonio Conte nie zdołali zamienić swojej przewagi na kolejnego gola i w 34. minucie groźnie odpowiedzieli gracze Bologni. Riccardo Orsolini otrzymał dobre podanie, popędził w stronę bramki, jednak na posterunku stanął Samir Handanovicz i zatrzymał piłkę po uderzeniu włoskiego pomocnika.

Zawodnicy Sinisy Mihajlovicia kontynuowali swoje ataki również na początku drugich 45 minut. Chwilę po gwizdku sędziego Musa Barrow pobiegł w kierunku bramki Interu, zszedł do środka i oddał bardzo groźny strzał. Pędząca futbolówka minimalnie chybiła i trafiła w słupek.

"Rossoblu" zaczęli zdobywać optyczną przewagę, a Roberto Soriano postanowił... otrzymać czerwoną kartkę po bezpotrzebnych dyskusjach z arbitrem. Bolgona była osłabiona, co teoretycznie powinni wykorzystać gracze Interu.

30. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-05 17:15 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: L. Pairetto 1 2 Inter Mediolan Bologna FC Handanovicz Bastoni D'Ambrosio de Vrij Young Brozović Candreva Eriksen Gagliardini Lukaku Martínez Skorupski Danilo Denswil Dijks Tomiyasu Schouten Domínguez Soriano Orsolini Barrow Sansone SKŁADY Inter Mediolan Bologna FC Samir Handanovicz Łukasz Skorupski 41′ 41′ 77′ 77′ Alessandro Bastoni 15′ 15′ Larangera Danilo 90′ 90′ Danilo D'Ambrosio Stefano Denswil Stefan de Vrij Mitchell Dijks 85′ 85′ Ashley Young 65′ 65′ Takehiro Tomiyasu 88′ 88′ Marcelo Brozović Jerdy Schouten Antonio Candreva 88′ 88′ Nicolás Martín Domínguez 75′ 75′ Christian Eriksen 57′ 57′ Roberto Soriano 88′ 88′ Roberto Gagliardini 65′ 65′ Riccardo Orsolini 22′ 22′ Romelu Lukaku 80′ 80′ 85′ 85′ Musa Barrow 62′ (k.) 62′ (k.) 85′ 85′ Lautaro Javier Martínez 65′ 65′ Nicola Sansone REZERWOWI Tommaso Berni Angelo Esmael da Costa Júnior Daniele Padelli Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr Kwadwo Asamoah 65′ 65′ Mattia Bani 85′ 85′ Cristiano Biraghi Federico Bonini Diego Godin Gabriele Corbo Lorenzo Pirola 88′ 88′ Andri Fannar Baldursson Andrea Ranocchia 65′ 65′ 74′ 74′ 79′ 79′ Musa Juwara Lucien Agoume Ladislav Krejczi 88′ 88′ Borja Valero 85′ 85′ Mattias Svanberg 88′ 88′ Matias Vecino Gianmarco Cangiano 85′ 85′ Sebastiano Esposito 65′ 65′ 78′ 78′ Rodrigo Palacio 75′ 75′ Alexis Sanchez

"Nerazzurri" mają jednak cykliczny problem - jak mówią włoscy komentatorzy - z "zabiciem spotkania". W 61. minucie Mitchell Dijks podciął we własnym polu karnym Antonio Candrevę, a sędzia bez wątpliwości wskazał na "jedenastkę".