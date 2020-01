W ostatnim sobotnim spotkaniu 19. kolejki Serie A, Inter Mediolan zremisował z Atalantą Bergamo 1-1. Podopieczni Antonio Conte są obecnie liderem Serie A, ale muszą liczyć na potknięcie Juventusu w jutrzejszym meczu z Romą. "Nerazzurri" mają bowiem tylko jeden punkt przewagi.

Spotkanie Interu z Atalantą zapowiadało się pasjonujące. Obie lombardzkie drużyny potrafią zagrać efektownie a ponadto mierzyli się ze sobą lider tabeli i najwięcej strzelająca ekipa Serie A.

Mecz od początku był bardzo elektryzujący i pierwsza bramka padła już w 4. minucie. Romelu Lukaku bardzo dobrze zagrał nad linią obrony do Lautaro Martineza. Ten pewnie przyjął piłkę i strzałem po ziemi pokonał Pierluigiego Golliniego.

Inter był bliski strzelenia drugiej bramki po niespełna 20 minutach gry. Lukaku dobrze przedarł się w pole karne rywali pomimo asysty kilku rywali, jednak nie udało mu się zamienić sytuacji na bramkę. Atalanta nie zamierzała dać się zepchnąć do defensywy i mogła doprowadzić do wyrównania tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.

Po dośrodkowaniu futbolówki z rzutu wolnego, Rafael Toloi przewrócił się w polu karnym po tym jak Martinez... prawdopodobnie złapał go za nogę. Nawet jeżeli arbiter spotkania nie zdecydowałby się na stały fragment gry, to powinien zareagować system VAR. Tak się nie stało i była to jedna z największych kontrowersji w tym spotkaniu.

Piłkarze Atalanty na zdobycie gola dającego remis kazali poczekać swoim fanom aż do 75. minuty spotkania. Rusłan Malinowski dograł piłkę w pole karne, gdzie zupełnie zaspała obrona Interu i po zamieszaniu niepilnowany Robin Gosens wpakował ją do siatki.

Inter mógł odpowiedzieć już po chwili. Marcelo Brozović sprytnie podbił piłkę i huknął z "woleja". Futbolówka zmierzała wprost do bramki, lecz dobrą interwencją popisał się Gollini. Niewykorzystana okazja mogła się zemścić już po chwili. Alessandro Bastoni sfaulował w polu karnym Malinowskiego i tym razem sędzia wskazał na "jedenastkę".



Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Luis Muriel, jednak jego uderzenie obronił Samir Handanovic! Piłkarze podkręcili tempo spotkania w końcówce i akcja błyskawicznie przeniosła się pod drugą bramkę. Borja Valero popędził środkiem boiska, dobrze wbiegł w pole karne, ale jego uderzenie było minimalnie niecelne.

19. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-11 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: G. Rocchi Inter Mediolan Atalanta Bergamo 1 1 DO PRZERWY 1-0 L. Martínez 4' R. Gosens 75'

1 1 Inter Mediolan Atalanta Bergamo Handanovicz Bastoni Biraghi de Vrij Godin Brozović Candreva Gagliardini Sensi Lukaku Martínez Gollini Djimsiti Gosens Hateboer Palomino Tolói Iličić de Roon Gomez Pašalić Zapata Banguera SKŁADY Inter Mediolan Atalanta Bergamo Samir Handanovicz Pierluigi Gollini Alessandro Bastoni Berat Djimsiti Cristiano Biraghi 75′ 75′ 90′ 90′ Robin Gosens Stefan de Vrij 8′ 8′ Hans Hateboer 83′ 83′ Diego Godin 42′ 42′ José Luis Palomino Marcelo Brozović Rafael Tolói Antonio Candreva Josip Ilicić Roberto Gagliardini 24′ 24′ Marten de Roon 65′ 65′ 71′ 71′ Stefano Sensi Alejandro Gomez Romelu Lukaku 70′ 70′ Mario Pašalić 4′ 4′ 80′ 80′ Lautaro Javier Martínez 53′ 53′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Tommaso Berni Francesco Rossi Daniele Padelli Marco Sportiello Federico Dimarco 90′ 90′ Timothy Castagne Lorenzo Pirola Andrea Masiello Andrea Ranocchia Memeh Caleb Okoli Lucien Agoume Jacopo Da Riva Valentino Lazaro Remo Freuler 71′ 71′ Borja Valero 53′ 53′ 89′ 89′ Rusłan Malinowski Matias Vecino 70′ 70′ 88′ (k.) 88′ (k.) Luis Fernando Muriel Fruto Sebastiano Esposito Roberto Piccoli 80′ 80′ Matteo Politano Amad Diallo Traoré Alexis Sanchez D. Heidenreich

STATYSTYKI Inter Mediolan Atalanta Bergamo 1 1 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 0 4 Faule 21 13 Spalone 2 3