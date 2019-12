Według doniesień włoskich mediów Inter Mediolan może być bardzo aktywnym graczem podczas zimowego mercato. Klub potrzebuje poszerzenia swojej kadry, a na jego celowniku znajdują się piłkarze m.in Chelsea czy FC Barcelona.

Inter Mediolan rozgrywa bardzo udany sezon i obecnie znajduje się na samym szczycie Serie A. Podopieczni Antonia Contego mają co prawda tyle samo punktów co Juventus, jednak prowadzą dzięki lepszemu bilansowi bramek. Największą bolączką "Nerazzurrich" jest bardzo wąska kadra, co było widoczne podczas spotkań Ligi Mistrzów.



Drużyna z Lombardii kiedy w składzie brakowało choćby Stefana Sensiego wyglądała o wiele słabiej i ostatecznie nie udało im się przełożyć dobrych wyników z ligi na grę w europejskich pucharach. Nic więc dziwnego, że włodarze Interu według włoskich mediów będą bardzo aktywni podczas zimowego mercato.





Jak donosi Gianluca Di Marzio w kręgu zainteresowań "Nerazzurrich" znajdują się Olivier Giroud, Matteo Darmian oraz Arturo Vidal. Francuski napastnik nie radzi sobie zbyt dobrze w Chelsea i wzorem Romelu Lukaku mógłby spróbować poprawić swoje statystyki w Serie A. O transferze Vidala z Barcelony do Interu mówiło się już od dłuższego czasu.



Chilijczyk współpracował z Conte i obecnym dyrektorem sportowym Interu Beppe Marottą podczas swojej przygody w Juventusie. Według "La Gazzetty dello Sport" Vidal zgodził się już na transfer do Interu, a teraz wszystko zależy od władz "Barcy". Z kolei drużyna z Katalonii ma interesować się Sensim i świetnie spisującym się Lautaro Martinezem. Historia transferów pomiędzy klubami jest bardzo ciekawa i być może będzie to jej kolejna odsłona.



"Ibra" wróci do Serie A?



W przeszłości z Barcelony do "Nerazzurich" przeszli m.in. Ronaldo czy Samuel Eto'o. Z drugiej strony strony do ekipy z Hiszpanii w nieco kontrowersyjnych warunkach odszedł Zlatan Ibrahomović, który prawdopodobnie już w styczniu powróci do Serie A.



Dziennikarze "La Gazzetty" donoszą również, że Inter obserwuje byłego gracza Fiorentiny, który obecnie występuje w Chelsea - Marcusa Alonso i Dejana Kulusewskiego. Młody Szwed jest w bardzo dobrej formie i w 17 ligowych meczach zdobył cztery bramki oraz zanotował aż siedem asyst. W Parmie znajduje się na wypożyczeniu, więc ewentualne rozmowy będą prowadzone z Atalantą. Problemem ma być jedynie cena. Włodarze "La Dei" chcieliby otrzymać za niego 40 milinów euro, a Inter póki co zaoferował o pięć milionów mniej.



