Serie A. Ibrahimović pod presją żony. Jednak Mediolan zamiast Bolonii?

Zlatan Ibrahmović niebawem znów zamieszka na dłuższy czas we Włoszech. Wedle ostatnich doniesień nie trafi jednak do Bologna FC, lecz do Milanu. Tego życzy sobie jego małżonka - Helena Seger.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MLS. Zlatan Ibrahimović odchodzi z LA Galaxy. Oto jego najlepsze bramki. Wideo © 2019 Associated Press

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Z końcem grudnia wygasa kontrakt Szweda z Los Angeles Galaxy. Barwy tego klubu reprezentował od marca 2018 roku. W 56 spotkaniach zdobył aż 52 gole. Mimo że Amerykanie nadal widzieliby go u siebie, gwiazdor zapragnął powrotu do Europy.

"Ibra" zdążył się już pożegnać z kibicami w "Mieście Aniołów". Uczynił to w swoim niepowtarzalnym stylu. "A teraz wracajcie oglądać baseball" - zakończył twitterowy wpis.

Od wielu tygodni trwają spekulacje na temat najbliżej przyszłości piłkarza. Wiadomo, że mimo 38 lat na karku Ibrahimović ani myśli zawieszać buty na kołku. Zamierza nadal biegać po boisku i to w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jest niemal przesądzone, że trafi ponownie do włoskiej Serie A.

Pytanie tylko - do jakiego klubu? Jak donosi "La Gazetta dello Sport" w grę wchodzą tylko dwie drużyny. Jeszcze przed paroma dnami wydawało się, że będzie to Bologna. Zlatan zamierzał pomóc trenerowi Siniszy Mihajloviciovi, który jest jego serdecznym przyjacielem i obecnie zmaga się z białaczką.

Sprawa nabrała jednak komplikacji, gdy do akcji wkroczyła małżonka piłkarza. Pani Helena oznajmiła, że woli mieszkać w Mediolanie. Na pierwszy plan wysunęła się tym samym wizja przenosin Ibrahimovicia do Milanu, którego barwy reprezentował już w latach 2010-12. Szwedzki gwiazdor, ojciec dwóch synów, w przeszłości wielokrotnie przekonywał, że kieruje się przede wszystkim dobrem swoich najbliższych.

Zdjęcie Helena Seger / AFP

Czy podobnie będzie również teraz? Jeśli tak, już niebawem Krzysztof Piątek może mieć w zespole groźnego konkurenta. O ile sam w najbliższych tygodniach zrobi wszystko, by wiosną nadal zakładać koszulkę teamu ze stolicy Lombardii.

UKi