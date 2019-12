Zlatan Ibrahimović jest już jedną nogą w AC Milan. Słynny szwedzki napastnik ma zostać zaprezentowany na San Siro przed ligowym meczem z Sampdorią Genua. Pozyskanie "Ibry" jest złą wiadomością dla Krzysztofa Piątka. Czy polski napastnik zostanie w Milanie?

Według "La Gazzetta dello Sport" transfer Ibrahimovicia do AC Milan jest przesądzony, a do uzgodnienia zostały tylko szczegóły kontraktu. "Ibra" ma związać się z klubem z San Siro na pół roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 28-letni Szwed spodziewany jest w Mediolanie na początku stycznia. Oficjalna prezentacja ma nastąpić przed ligowym meczem z Sampdorią Genua, który odbędzie się 6 stycznia. Jednak debiut Ibrahimovicia prawdopodobnie nastąpi 15 stycznia, kiedy to Milan podejmie SPAL 2013 w 1/8 finału Pucharu Włoch.



Oficjalnej informacji jeszcze nie ma, ale wpis Ibrahimovicia w mediach społecznościowych mówi wiele. Na Instagramie 38-letni napastnik zamieścił zdjęcie, na którym ma czerwone-czarne oczy, czyli barwy Milanu.



Przyjście "Ibry" na San Siro to nie jest dobra wiadomość dla Krzysztofa Piątka. Reprezentant Polski w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W 17 meczach Serie A strzelił tylko cztery gole, w tym tylko jednego z gry. Pozostałe z rzutów karnych. Trener "Rossonerich" Stefano Pioli broni Polaka, ale "Il Pistolero" popadł w niełaskę kibiców. Ostatnie ligowe spotkanie z Atalantą Bergamo, które zakończyło się klęską Milanu 0-5, Piątek rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w 61. minucie.



Włoskie media podkreślają, że transfer Ibrahimovicia jeszcze bardziej pogorszy sytuację Piątka. Polak dużo ryzykuje i może na dłużej wylądować na ławce rezerwowych. Rozwiązaniem dla naszego napastnika jest zmiana barw klubowych i to już w najbliższym okienku transferowym. "La Gazzetta dello Sport" podaje, że dwa kluby Serie A są zainteresowane Piątkiem. Pierwszą opcją jest powrót do Genui na zasadzie wypożyczenia, a drugą przejście do Fiorentiny. Reprezentant Polski nie jest jednak do tego przekonany i wszystko na to wskazuje, że zostanie na San Siro.

