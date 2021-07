​Serie A. Hysaj podpadł fanom Lazio śpiewając antyfaszystowski hymn. Atmosfera na linii klub-kibice gęstnieje

Pomysłem na zatrudnienie Hysaja wykazał się jego rodak Igli Tare, który jest dyrektorem sportowym w Lazio. Szybko jednak klub ze stolicy Włoch może pożałować tego ruchu, bowiem piłkarz dodał do mediów społecznościowych film, który rozwścieczył kibiców Lazio.

Hysaj kontra kibice Lazio. Piosenka z serialu "kością niezgody"

Hysaj w koszulce Lazio zaśpiewał piosenkę "Bella Ciao", której historyczny kontekst jest zupełnie nie po "linii" kibiców tego rzymskiego klubu. Piosenka powstała w trakcie II wojny światowej i stała się swoistym hymnem dla partyzantki walczącej w Alpach przeciwko Benito Mussoliniemu i faszystowskiemu reżimowi.

Piosenka ostatnio zyskała na popularności poprzez jej wykorzystanie w popularnym serialu "Dom z Papieru". Sympatycy ekipy Lazio podchodzą do niej bardzo sceptycznie, ponieważ to kibice kojarzeni z bardzo prawicowymi poglądami. Pierwszą ich reakcją były ostre wpisy w internecie na przykład: "Czy wiesz, że nie jesteś już w Livorno?", albo ""Wolałbym by Lazio grało w dziesiątkę niż z nim“.

Najbardziej zatwardzali w swoich poglądach fani "Biancoceleste" wywiesili transparent na jednym z słynnych rzymskich mostów Corso Francia. Przekaz był jasny "Hysaj ty robaku, Lazio jest faszystowskie". W sieci do głosu zaczęli dochodzić przedstawiciele grupy ultras Lazio, którzy mówili wprost "Klub ma swoje wieloletnie tradycje, a Hysaj się pomylił i musi przeprosić".

Klub broni piłkarza, trener Maurizio Sarri grozi kibicom

Lazio wstawiło się za piłkarzem i opublikowało nawet swoje oficjalne stanowisko, w którym broni jego postępowania i wolności do wyrażania poglądów. Atmosfera na linii klub i piłkarze kontra kibice gęstnieje. Na jednym z treningów szkoleniowiec zespołu Maurizio Sarri przerwał zajęcia i podszedł do kibiców grożąc im wyproszeniem z obiektu. Powodem miały być obraźliwe okrzyki fanów w kierunku Vedata Muriqiego.

MR