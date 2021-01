Serie A. Hellas Werona - SSC Napoli. Mecz trwa

Napoli bardzo dobrze rozpoczęło mecz z Hellasem i strzeliło gola już w 9. sekundzie starcia! Jest to jedna z najszybciej strzelonych bramek w historii Serie A. Gospodarze zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Na boisku w barwach "Azzurrich" występuje Piotr Zieliński, a dla ekipy z miasta Romea i Julii gra Paweł Dawidowicz. Która drużyna okaże się lepsza? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Napoli w swoim ostatnim meczu nie poradziło sobie z Juventusem i to "Stara Dama" zdobyła superpuchar Włoch. Starcie z niżej notowanym Hellasem było zatem świetną okazją do poprawy nastrojów.



Nic więc dziwnego, że goście od razu ruszyli do ataku i już... w 9. sekundzie meczu objęli prowadzenie. Diego Demme posłał świetną piłkę z głębi boiska, minął się z nią Federico Dimarco, a formalności dopełnił Hirving Lozano.



Meksykanin zdobył dzięki temu trzecią najszybszą bramkę w historii Serie A (dokładnie w 8,9 sekundy, w tym samym momencie gola w 2001 zdobył także Paolo Poggi). Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji należy natomiast do piłkarza Milanu Rafaela Leao - 6,8 sekundy.





Gospodarze nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i odpowiedzieli w 34. minucie. Davide Faraoni posłał futbolówkę w pole karne, a zupełnie pozostawiony bez opieki Dimarco wbił ją do bramki.



Piłkarze nie zwalniali i przed przerwą widzieliśmy jeszcze dwie groźne sytuacje. Najpierw Alex Meret zatrzymał uderzenie Darko Lazovicia, a po chwili Lozano przeniósł piłkę ponad poprzeczką.



Hellas Werona - SSC Napoli 1-1, trwa II połowa

19. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-24 15:00 | Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi | Arbiter: Michael Fabbri Hellas Verona FC SSC Napoli 1 1 DO PRZERWY 1-1 F. Dimarco 34' H. Lozano 1'

1 1 Hellas Verona FC SSC Napoli Meret Di Lorenzo Maksimović Koulibaly Hysaj Demme Lozano Insigne Bakayoko Zieliński Petagna Silvestri Dawidowicz Dimarco Günter Faraoni Tameze Barák Zaccagni Ilić Lazović Kalinić SKŁADY Hellas Verona FC SSC Napoli Marco Silvestri Alex Meret Paweł Dawidowicz 54′ 54′ Giovanni Di Lorenzo 34′ 34′ 56′ 56′ Federico Dimarco Nikola Maksimović Koray Guenter Kalidou Koulibaly Marco Davide Faraoni Elseid Hysaj Adrien Tameze 16′ 16′ Diego Demme Antonín Barák 1′ 1′ Hirving Lozano Mattia Zaccagni 60′ 60′ Lorenzo Insigne Ivan Ilić Tiemoué Bakayoko Darko Lazović Piotr Zieliński 56′ 56′ Nikola Kalinić Andrea Petagna REZERWOWI Alessandro Berardi Nikita Contini Baranovsky Ivor Pandur David Ospina Federico Ceccherini Faouzi Ghoulam Yıldırım Mert Çetin Kostas Manolas Matteo Lovato Silva Duarte Mario Rui 56′ 56′ 60′ 60′ Giangiacomo Magnani Amir Rrahmani Iyenoma Destiny Udogie Eljif Elmas Ebrima Colley Stanislav Lobotka Andrea Danzi Fernando Llorente Daniel Sartori Bessa 60′ 60′ Dries Mertens 56′ 56′ Samuel Di Carmine Victor James Osimhen Eddie Anthony Salcedo Mora Matteo Politano

STATYSTYKI Hellas Verona FC SSC Napoli 1 1 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 7 7 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 2 1 Faule 8 4 Spalone 2 1

