Serie A: Hellas Verona FC - AS Roma 1-3. Polscy zawodnicy nie pojawili się na boisku

W ostatnim niedzielnym spotkaniu 14. kolejki Serie A Roma pokonała Hellas Werona 3-1. Całe spotkanie z poziomu ławki rezerwowych oglądali Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan - SPAL 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

AS Roma jeżeli chciała utrzymać kontakt z czołówką to nie mogła sobie pozwolić na porażkę z Hellasem. Beniaminek Serie A sprawuje się jednak w tym sezonie bardzo dobrze i udowadniał, że jest w stanie postawić się również wyżej notowanym drużynom.

Reklama

Drużyna z Rzymu wprawdzie punktuje dosyć regularnie, jednak zdarzają im się wpadki, jak choćby niedawna porażka z Parmą. Nic dziwnego, że szkoleniowiec rzymian powiedział podczas konferencji prasowej, że jego piłkarze cały czas poznają nowe założenia taktyczne, tak aby "Giallorossi" dominowali swoich rywali.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy

Sztuka ta w meczu z Hellasem nie udała się pomimo tego, że to goście pierwsi wyszli na prowadzenie. W 17. minucie spotkania Lorenzo Pellegrini zagrał bardzo dobrą piłkę z głębi boiska, którą przyjął Justin Kluivert i strzałem po ziemi pokonał bramkarza.

Gospodarze odpowiedzieli już po chwili. Darko Lazović zagrał do Mattii Zaccagniego, ten popędził w pole karne i zagrał do Davide Faraoniego. Włoch z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Hellas przeważał i podopiecznym Ivana Juricia udało się jeszcze dwa razy trafić do bramki, jednak oba trafienia nie zostały uznane z powodu spalonych Samuel Di Carmine i Lazovicia.

W 44. minucie meczu Koray Guenter sfaulował dobrze ustawionego w polu karnym Edina Dżeko i sędzia bez wątpliwości wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Diego Perotti i zdobył drugą bramkę dla gości. Włoch pojawił się na boisku w 35. minucie. Zmienił kontuzjowanego Kluiverta.

Obraz gry w drugiej połowie nie uległ gwałtownej zmianie. Obie drużyny miały swoje akcje, jednak zdecydowanie brakowało w nich konkretów. Najgroźniej zrobiło się po strzale Pellegriniego w 57. minucie meczu i próbie Valerio Verre chwilę później. W obu przypadkach dobrze interweniowali bramkarze.

Goście podwyższyli wynik spotkania w samej końcówce meczu. Perotti otrzymał piłkę w polu karnym i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Henrich Mchitarjan i strzelił trzecią bramkę dla Romy.

PA





14. kolejka Włochy - Serie A

2019-12-01 20:45 | Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi | Arbiter: M. Guida Hellas Verona FC AS Roma 1 3 DO PRZERWY 1-2 D. Faraoni 21' J. Kluivert 17' D. Perotti 45' H. Mkhitaryan 90'

1 3 Verona FC AS Roma López Kolarov Mancini Santon Smalling Diawara Pellegrini Ünder Veretout Dżeko Kluivert Silvestri Bocchetti Faraoni Günter Rrahmani Zaccagni Amrabat Lazović Pessina Verre Di Carmine SKŁADY Verona FC AS Roma Marco Silvestri Pau López Sabata 64′ 64′ Salvatore Bocchetti Aleksandar Kolarov 21′ 21′ Marco Davide Faraoni 61′ 61′ Gianluca Mancini 44′ 44′ Koray Guenter Davide Santon Amir Rrahmani Chris Smalling 80′ 80′ Mattia Zaccagni 70′ 70′ Amadou Diawara 87′ 87′ Sofyan Amrabat 28′ 28′ Lorenzo Pellegrini Darko Lazović 67′ 67′ Cengiz Ünder 70′ 70′ Matteo Pessina Jordan Veretout 65′ 65′ Valerio Verre 86′ 86′ Edin Dżeko Samuel Di Carmine 17′ 17′ 35′ 35′ Justin Kluivert REZERWOWI Alessandro Berardi Matteo Cardinali Boris Radunović Daniel Cerantola Fuzato Claud Adjapong Yıldırım Mert Çetin Paweł Dawidowicz 86′ 86′ Federico Fazio Alan Empereur Alessandro Florenzi Luigi Vitale Juan Jesus Andrea Danzi Leonardo Spinazzola Liam Henderson 67′ 67′ 90′ 90′ Henrich Mchitarjan 70′ 70′ Miguel Veloso Mirko Antonucci 80′ 80′ Giampaolo Pazzini Nikola Kalinić 65′ 65′ Eddy Anthony Salcedo Mora 35′ 35′ 45′ (k.) 45′ (k.) Diego Perotti Mariusz Stępiński

STATYSTYKI Verona FC AS Roma 1 3 Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 8 9 Strzały na bramkę 3 5 Rzuty rożne 6 5 Faule 9 10 Spalone 8 2