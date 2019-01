Mariusz Stępiński strzelił gola, ale jego Chievo Werona przegrało u siebie z Fiorentiną 3-4 (1-2) w meczu 21. kolejki włoskiej Serie A.

Chievo jest w fatalnej sytuacji. Do sezonu przystępowało z trzema punktami ujemnymi za nieprawidłowości w kwestiach transferowych. Wyniki ekipy ze Stadio Marc'Antonio Bentegodi są kiepskie. Po 20 kolejkach Chievo miało na koncie tylko jedno zwycięstwo. Kibice liczyli, że może z Fiorentiną ich ulubieńcy zanotują drugi triumf, co pozwoliłoby zbliżyć się do bezpiecznej lokaty w tabeli.



Goście szybko pokazali, że nie zamierzają stosować taryfy ulgowej. Już w 4. minucie Fiorentina strzeliła gola, którego autorem był Luis Muriel. W 26. minucie było 2-0 dla gości. Bramkarza gospodarzy Stefano Sorrentino do kapitulacji zmusił Marco Benassi. Od tego momentu Fiorentina nie forsowała tempa. Wykorzystali to gospodarze. W 38. minucie Chievo zdobyło kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Fabio Depaoli ładną "główką" popisał się Mariusz Stępiński. To piąty gol polskiego napastnika w tym sezonie w Serie A.



W 59. minucie otworzyła się szansa dla Chievo. Czerwoną kartkę zobaczył Benassi. Chwilę później rzut karny pewnie wykorzystał Sergio Pellissier. Gospodarze mieli jeszcze pół godziny, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Tymczasem groźniej atakowali grający w osłabieniu goście. W 67. minucie Federico Chiesa trafił w poprzeczkę. Niespełna kwadrans później 21-letni zawodnik już się nie pomylił.



Na tym emocje się nie skończyły. W 83. minucie Chievo miało rzut karny za zagranie ręką. Do piłki podszedł Pellissier, który w tym meczu wykorzystał już jedną "jedenastkę". Tym razem jednak się nie popisał. Jego strzał znakomicie obronił Alban Lafont.



Fiorentina "dobiła" Chievo w 86. minucie. Gerson podał do Chiesy, a ten z kilku metrów trafił do siatki zdobywając swoją drugą bramkę w tym spotkaniu.



Gospodarze jeszcze poderwali się do walki. W 89. minucie Filip Dordević, który wcześniej wszedł na boisko za Stępińskiego, strzałem głową pokonał Lafonta. Na więcej Chievo już nie było stać.



Oprócz Stępińskiego, w barwach Chievo zagrała jeszcze jeden Polak Paweł Jaroszyński, który na boisku przebywał 90 minut.



Chievo Werona - Fiorentina 3-4 (1-2)

Bramki: 0-1 Luis Muriel (4), 0-2 Marco Benassi (26), 1-2 Mariusz Stępiński (38), 2-2 Sergio Pellissier (60 - rzut karny), 2-3 Federico Chiesa (79), 2-4 Federico Chiesa (86), 3-4 Filip Dordević (89)

