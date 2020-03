Zwlekanie, brak decyzji i w efekcie wielkie problemy. Urugwajczyk Diego Godin, obrońca Interu Mediolan nie ma wątpliwości, że Włosi i władze Serie A popełniły wiele błędów podczas walki z koronawirusem.

Inter ostatnie spotkanie rozegrał 8 marca, gdy w meczu na szczycie uległ Juventusowi 0-2. Kilka dni po tej potyczce u Daniele Ruganiego, obrońcy "Starej Damy" wykryto koronawirusa.

- Graliśmy do ostatniej chwili, przez co byliśmy narażeni na zakażenie. Władze włoskiej piłki długo zwlekały z odwołaniem rozgrywek. Cały czas graliśmy i trenowaliśmy za zamkniętymi drzwiami, a decyzji nie podejmowano - mówi Godin w rozmowie z ESPN.

Dziś wiadomo, że wszystkie decyzje zapadły za późno. Spóźniła się zarówno Seria A, jak i całe Włochy, które długo bagatelizowały koronawirusa. Efekt jest taki, że dziś jest tam największe skupisko pandemii.

Obecnie zakażonych we Włoszech jest blisko 100 tys. osób, a z taką liczbą chorych tamtejsza służba zdrowia nie daje sobie rady.

- System opieki zdrowotnej kompletnie się załamał. Brakuje łóżek dla chorych zarówno na koronawirusa, jak i inne schorzenia. Za mało jest również lekarzy - relacjonuje Godin.

W seria A do rozegrania zostało 12 kolejek. Władze ligi mają nadzieję, że zawodnicy wrócą na boiska 9 lub 16 maja. Jeśli do tego czasu pandemia nie zostanie jednak opanowana, to ligi prawdopodobnie nie uda się dokończyć.

