Włoskie media donoszą, że Kamil Glik ustalił warunki kontraktu z Benevento. W ekipie, która właśnie wywalczyła awans do Serie A, obrońca reprezentacji Polski spędzić ma trzy najbliższe lata.

Wszystko wskazuje na to, że po czterech sezonach gry w lidze francuskiej 32-letni Glik wróci do Serie A. Zamierza pozostać w Italii przynajmniej do 35. roku życia.

Od sezonu 2016/17 reprezentacyjny stoper pozostaje graczem AS Monaco. Na dzień dobry zdobył tytuł mistrza Francji. Grał również w półfinale Champions League.

Od paru tygodni wiadomo, że nie przedłuży kontraktu wygasającego w przyszłym roku. Nie krył też, że zamierza wrócić do Włoch. Nastąpić to ma już tego lata.