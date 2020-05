Giorgio Chiellini przeprasza Maria Balotellego. Obrońca Juventusu Turyn skrytykował napastnika w autobiografii.

Chiellini napisał o Balotellim, że to "negatywna postać". Piłkarz Brescii odpowiedział w nagraniu na Instagramie.

"Ja przynajmniej mam odwagę, by mówić pewne rzeczy twarzą w twarz. Od 2013 roku miałeś wiele okazji, by zachować się jak prawdziwy mężczyzna, ale tego nie zrobiłeś. Kto wie, co pewnego dnia powiesz o obecnych kolegach z zespołu. Dziwny kapitan. Jeśli takie zachowanie oznacza bycie mistrzem, to wolę nim nie być" - powiedział.

Obaj panowie wyjaśnili już sobie wszelkie nieporozumienia. W programie "La Iene" w telewizji Italia 1, porozmawiali za pomocą połączenia wideo. Balotelli odniósł się do zarzutów obrońcy Juventusu.

"Nie spodziewałem się tego po Giorgiu. Nie jestem negatywną osobą. Jestem tym, który zawsze żartuje" - powiedział.

Z kolei Chiellini przyznał się do błędu. Przyznał też, że chciałby zagrać z Balotellim w przyszłorocznych mistrzostwach Europy.

"To byłaby przyjemność. Nie miałbym z tym problemu" - powiedział i dodał: "Popełniłem błąd i wyciągnąłem z niego wnioski. Uczę się na błędach każdego dnia".

