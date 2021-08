Giorgio Chiellini pozostawał bez pracy od 1 lipca tego roku. Zwycięski dla Italii finał ME z Anglią rozgrywał jako zawodnik bez przynależności klubowej. Już wcześniej zapewnił jednak, że mimo zaawansowanego wieku nie zamierza się żegnać z wielkim futbolem.

Za niespełna dwa tygodnie stoper reprezentacji Włoch skończy 37 lat. Szefowie Juventusu nie widzieli w tym przeszkody do zaoferowania zawodnikowi nowego kontraktu. Podpisy na dokumencie złożone zostały w poniedziałek, krótko po powrocie piłkarza z urlopu.



Giorgio Chiellini w Juventusie Turyn do 2023 roku

Chiellini pozostanie graczem "Starej Damy" przez kolejne dwa lata. W sumie oznacza to 18 sezonów w barwach turyńskiego klubu. Co naturalne, rutynowany defensor pozostanie kapitanem drużyny.



"DNA Giorgia i Juventusu w pełni się pokrywają. On tworzy dużą część naszej historii, ale jest także teraźniejszością i przyszłością" - to fragment klubowego komunikatu wydanego po parafowaniu nowej umowy.



Chiellini zamierza wziąć udział w katarskim mundialu, który odbędzie się pod koniec przyszłego roku. Do MŚ 2018 włoska reprezentacja nie wywalczyła awansu, co na Półwyspie Apenińskim uznano za narodowy dramat.

Reklama

UKi



Igrzyska olimpijskie w Tokio trwają w najlepsze - Sprawdź już teraz



Gdzie i kiedy oglądać Polaków w Tokio - Sprawdź teraz!