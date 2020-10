Według włoskich mediów Gianluigi Buffon stanie przed szansą na poprawę swojego niesamowitego rekordu. Mecz przeciwko Crotone Wojciech Szczęsny ma rozpocząć na ławce rezerwowych, przez co doświadczony bramkarz "Starej Damy" może wystąpić w swoim 650. meczu na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech!

Dla Gianluigiego Buffona byłby to również występ w 24. sezonie w jego karierze. Do tej pory Włoch zagrał w 649 meczach na poziomie Serie A, co już stanowi rekord ligi. Wcześniej należał on do legendy AC Milan Paolo Maldiniego i wynosił 647 spotkań.



Bramkarz Juventusu prześcignął defensora w liczbie występów jeszcze w poprzednim sezonie, a obecna kampania to kolejne szanse na poprawę niesamowitego dorobku Buffona.



Włoch dołączył do Juventusu w lipcu 2001 roku i tylko na jeden sezon opuścił barwy "Starej Damy". Swój ligowy debiut zaliczył jeszcze grając dla Parmy, w sezonie 1995/1996.



