Gianluigi Buffon klubowym kolegą Arkadiusza Recy? To jeden z możliwych scenariuszy. Słynny bramkarz wciąż nie podjął decyzji, w którym klubie będzie kontynuował karierę.

Buffon szuka nowego pracodawcy po tym, jak wraz z końcem sezonu zdecydował się na zakończenie gry w Paris Saint-Germain. Po rozstaniu z mistrzami Francji nie narzeka na brak ofert - dwie najnowsze pochodzą z Włoch i Portugalii.

Według informacji włoskiego Sky, spośród klubów Serie A o 41-letniego bramkarza najmocniej zabiega Atalanta Bergamo. Klub z Lombardii po raz pierwszy w historii zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i szuka wzmocnień. Jednym z nich miałby być mistrz świata z 2006 r. W ten sposób Buffon mógłby zostać klubowym kolegą Recy, choć nie wiadomo, czy reprezentant Polski zostanie w Atalancie na przyszły sezon - w ostatnich rozgrywkach był rezerwowym i możliwe, że zostanie wypożyczony.





W wyścigu po Buffona, którego zatrudnieniem miała być zainteresowana również m.in. FC Barcelona, ma jednak prowadzić FC Porto. Klub z Portugalii rozgląda się za nowym bramkarzem m.in. dlatego, że problemy ze zdrowiem pod koniec sezonu dosięgły Ikera Casillasa. Przez kłopoty z sercem trafił do szpitala i nie wiadomo, czy będzie gotów do gry od początku nowego sezonu. O trzy lata młodszy od Buffona Hiszpan jest związany kontraktem z Porto do czerwca przyszłego roku.



