Wojciech Szczęsny znów może mieć zmiennika w osobie legendy włoskiej piłki, Gianluigiego Buffona. Zdaniem mediów z Półwyspu Apenińskiego 41-letni bramkarz określił się, że chce wrócić do Juventusu Turyn, akceptując rolę rezerwowego.

Zdjęcie Gianluigi Buffon na plecach Wojciecha Sczęsnego /Getty Images

"Stara Dama" wprawdzie posiada w kadrze godnego zmiennika dla Szczęsnego, ale rzecz w tym, że Mattia Perin ma ambicje, aby grać w wyjściowym składzie. Dlatego 26-latek może skorzystać z kilku opcji zmiany klubu, a najbliżej mu do AS Romy lub Sevilli. Odejście wychowanka Genui sprawi, że wrota dla Buffona od razu otworzą się bardzo szeroko.

Jak poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, legendarny bramkarz Juventusu ma zamiar po rocznym epizodzie w Paris Saint-Germain wrócić do miejsca, w którym czuje się najlepiej. W Paryżu Buffon mógł cieszyć się z mistrzostwa Francji, ale szturm po triumf w Lidze Mistrzów zakończył się porażką w 1/8 finału. "Rozmowy między obiema stronami są bardzo owocne. Byłby to głośny powrót bramkarza do Bianconerich" - napisał Di Marzio.

Dziennikarz włoskiego "Sky" dodał, że Buffon już zaakceptował, że będzie bramkarzem rezerwowym. Kontrakt golkipera z mistrzem Włoch, który w Turynie spędził dotąd siedemnaście lat, ma zostać podpisany na rok. Buffon z PSG oficjalnie pożegnał się 5 czerwca, nie akceptując w Paryżu proponowanego mu miejsca na ławce rezerwowych.

