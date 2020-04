Nie tylko Sinisa Mihajlović pokonał niedawno ciężką chorobę. O wygranej walce z rakiem opowiedział w wywiadzie z „La Repubblica” legendarny piłkarz Serie A Gianluca Vialli. Były gracz m.in. Chelsea czy Juventusu odniósł się również do ciężkiej sytuacji we Włoszech podczas epidemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Wilk dla Interii o wznowieniu sezonu w Primera Division: "Za wcześnie by mówić o konkretnych datach". Wideo INTERIA.TV

Gianluca Vialli przez niespełna półtorej roku walczył z rakiem trzustki. Włoch przeszedł wyczerpującą chemioterapię, ale udało mu się pokonać chorobę: - Czuję się już dobrze. W grudniu skończyłem chemioterapię, która trwała aż 17 miesięcy - powiedział były piłkarz m.in. Chelsea.

Reklama

- Pierwszy cykl trwał osiem miesięcy, drugi dziewięć. Było to bardzo trudne, nawet dla kogoś tak twardego jak ja, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym - dodał.

Vialli podczas swojej kariery rozegrał 666 spotkań, podczas których zdobył 257 bramek. Włoch zakończył karierę w 1999 roku po 58 występach w Chelsea.

Dziennikarze spytali się również byłego reprezentanta Italii o powrót do normalnego życia po zakończeniu choroby: - Odzyskanie zdrowia w pierwszej kolejności oznaczało ponowne zobaczenie się w lustrze, wzrost włosów czy brwi. Pod tym względem poczułem się bardzo szczęśliwy. Inni nie mieli takiej możliwości.

Zdjęcie Kibice Juventusu z transparentem dla Gianluci Viallego : Walcz o życie, tak jak robiłeś to na boisku, wygrasz! / MARCO BERTORELLO / East News

Włoch stwierdził również, że nie może się doczekać, kiedy po zakończeniu epidemii świat sportu wróci do normy: - Będzie wspaniale jak znowu zobaczymy mecze piłki nożnej i inne wydarzenia sportowe. Sądzę, że wspomnienia i emocje pozwolą nam szybko wrócić do życia, gdy będzie to już możliwe.

- Obecnie myślę głównie o tych, którzy muszą być hospitalizowani i umierają w samotności. To straszne. Kryzys pozostawi wyraźne blizny w kraju. Zarówno emocjonalne jak i ekonomiczne. Mam nadzieję, że zostaniemy solidarni również po zakończeniu kryzysu - zaznaczył Włoch.

Vialli podczas swojej kariery występował również w Sampdorii. Polscy kibice mogą go pamiętać między innymi z dwumeczu przeciwko Legii Warszawa w 1/4 finału Puchar Zdobywców Pucharów (sezon 1990/1991). Włoch strzelił gola podczas zremisowanego spotkania w Genui (2:2), jednak nie pomogło to "Dorii". Legia wygrała pierwsze spotkanie u siebie (1:0) i przeszła dalej.

Zobacz więcej informacji o Serie A



Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

PA