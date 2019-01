Jak poinformował Gianluca Di Marzio, Genoa jest mocno zainteresowana pozyskaniem Szymona Żurkowskiego. Włoski klub jest skłonny zapłacić Górnikowi za transfer nawet 4 miliony euro! Byłby to rekordowy transfer dla klubu z Zabrza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek blisko Milanu. Wideo INTERIA.TV

Polscy piłkarze stali się bardzo atrakcyjni sportowo dla Włochów. Tej "modzie" uległa Genoa, która po ściągnięciu Krzysztofa Piątka, nie przestaje obserwować polskiej Ekstraklasy. Włoski klub chciałby sprowadzić do siebie Karola Świderskiego, o którego walczy również PAOK Saloniki. Największe zainteresowanie budzi jednak inny pomocnik kadry U-21 Czesława Michniewicza, Szymon Żurkowski.

Reklama

Jak podaje dziennikarz włoskiego Sky Sports, Gianluca Di Marzio, Szymon Żurkowski miałby zostać sprowadzony na Stadio Luigi Ferraris za 3,5-4 miliony euro. Włodarze klubu coraz mocniej naciskają na Górnik Zabrze, chcąc wykupić zawodnika jak najszybciej. Genoa widzi w 21-latku dobry interes.

W transfer Szymona Żurkowskiego do Serie A "zamieszany" jest Juventus. Mistrz Włoch chciałby współpracując z Genoą ukształtować swojego przyszłego pomocnika. Zawodnik miałby zebrać tam doświadczenie i przystosować się do ligi, po czym zostać sprzedany do Turynu. Włodarze Starej Damy chcieliby, żeby zawodnik spędził we włoskiej lidze mniej więcej dwa lata, nim go wykupią.

Dyrektor Sportowy Juventusu Fabio Paratici, w programie "Prosto w Szczenę" enigmatycznie wypowiedział się o zainteresowaniu Juventusu młodym, polskim środkowym pomocnikiem grającym w Ekstraklasie. Na pytanie, czy chodzi o "ósemkę" z Górnika Zabrze, odpowiedział uśmiechem i krótkim "może".

Szymon Żurkowski w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach, a jego dorobek to cztery gole i trzy asysty.

DL