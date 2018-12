Krzysztof Piątek nie zwalnia tempa. Polski napastnik strzelił swojego 11. gola w tym sezonie Serie A, a jego Genoa zremisowała u siebie ze SPAL 2013 1-1 (1-1) w meczu 15. kolejki.

Niedzielne spotkanie na Stadio Comunale Luigi Ferraris było debiutem Cesarego Prandellego w roli trenera Genoi. Były selekcjoner reprezentacji Włoch zastąpił na stanowisku Ivana Juricia, który został zwolniony po kompromitacji w Pucharze Włoch. Klub Piątką odpadł z rozgrywek po porażce z trzecioligową Entellą.



Już na początku spotkania podopieczni Prandellego przyprawili nowego trenera o ból głowy. W 11. minucie z boiska wyleciał kapitan Domenico Criscito za agresywne wejście w nogi Pasquale Schiattarelli. Co gorsza, cztery minuty później gospodarze stracili gola. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Kevin Bonifazi przedłużył zagranie, a Andrea Petagna z bliska wpakował piłkę głową do bramki.



W 35. minucie Cristian Gabriel Romero został faulowany w polu karnym, ale arbiter początkowo uznał, że nie było przewinienia. Dzięki VAR-owi jednak zmienił zdanie i wskazał na "wapno". Piłkę pod pachę wziął Piątek i ruszył w kierunku bramki rywala. Ustawił futbolówkę na 11. ,metrze, wziął duży rozbieg i strzelił technicznie w prawą stronę. Bramkarz Benjamin Gomis rzucił się w przeciwnym kierunku. To 11 gol Piątka w tym sezonie Serie A. Reprezentant Polski prowadzi w klasyfikacji strzelców. Tuż za nim są Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn i Ciro Immobile z Lazio Rzym. Obaj mają po 10 trafień.



Potem do zdecydowanych ataków ruszyli goście i mieli kilka znakomitych okazji. Świetnie w bramce Genoi spisywał się Ionuț Radu. Na dodatek, miał też trochę szczęścia. W 42. minucie Radu sparował piłkę po strzale zza linii pola karnego. Do futbolówki dopadł Mirco Antenucci, który trafił w słupek. Dobijał jeszcze Petagna, ale Radu jakimś cudem obronił. Następnie próbował zaskoczyć bramkarza Genoi Mohamed Fares. Radu na raty, ale ostatecznie wyszedł obronną ręką z opresji. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Antenucci dośrodkował w pole karne. Petagna wyskoczył najwyżej, ale "główką" trafił w poprzeczkę.



Po zmianie stron inicjatywa należała do gości. W 56. minucie czujność Radu sprawdził Schiattarella. W odpowiedzi kontrę przeprowadzili gospodarze. Piątek jednak za późno otrzymał podanie od Christiana Kouame i chybił z 14 metrów. Polski napastnik omal nie wykorzystał gapiostwa obrońców SPAL w 70. minucie. Błąd kolegów naprawił Gomis, który ofiarnie rzucił się pod nogi polskiego napastnika.

Gospodarze kolejną okazję na szybki atak mieli w 84. minucie. Kouame popisał się indywidualną akcją, ale jego strzał z najwyższym trudem obronił Gomis.

Piłkę meczową miał SPAL w doliczonym czasie gry. Sergio Floccari jednak przestrzelił z kilku metrów.



Wynik nie uległ zmianie i mecz zakończył się podziałem punktów.



15. kolejka Seria A była niezwykle udana w wykonaniu polskich piłkarzy. W sobotę gole dla Napoli strzelili Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik (dwa), a w niedzielę, oprócz Piątka, trafił także Mariusz Stępiński z Chievo Werona.

Genoa CFC - SPAL 2013 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Andrea Petagna (15), 1-1 Krzysztof Piątek (38 - rzut karny)

