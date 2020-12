Genoa CFC przegrała przed własną publicznością z Juventusem 1-3 (0-0) w niedzielnym meczu Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Adam Ryczkowski po meczu Górnik - Cracovia. Wideo INTERIA.TV

11. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-13 18:00 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Marco Di Bello Genoa CFC 1893 Juventus Turyn 1 3 DO PRZERWY 0-0 S. Sturaro 61' P. Dybala 57' Cristiano Ronaldo 78',89'

"Stara Dama" była niemal murowanym faworytem starcia, ale mimo miażdżącej momentami przewagi bardzo długo nie mogła trafić do siatki bramki Mattii Perina. Fani Juventusu na bramkę swojego zespołu czekać musieli aż do 57. minuty. Wtedy to w pole karne wpadł Paolo Dybala, ograł zwodem obrońców i płaskim, precyzyjnym strzałem tuż przy słupku dał swojej ekipie prowadzenie.

Reklama

Ta cieszyła się z niego tylko przez niespełna cztery minuty. W 61. minucie po świetnym dograniu z lewej strony boiska piłkę z bliska do siatki wpakował Stefano Sturaro i wszystko zaczęło się od początku. W 66. minucie przyjezdni ponownie trafili do siatki, ale arbiter nie uznał gola, dopatrując się spalonego. Co nie udało się wtedy, przyszło w 76. minucie. We własnym polu karnym faulował Nicolo Rovella, a "jedenastkę" na gola zamienił Cristiano Ronaldo.



W końcówce spotkania Portugalczyk ponownie wykorzystał rzut karny, ustalając wynik starcia na 3-1 dla swojej drużyny.



(TC)



1 3 Genoa CFC 1893 Juventus Turyn Szczęsny de Ligt Sandro Bonucci Cuadrado McKennie Chiesa Rabiot Bentancur Dybala Ronaldo 2 Perin Goldaniga Bani Masiello Pellegrini Lerager Radovanović Rovella Sturaro Scamacca Pjaca SKŁADY Genoa CFC 1893 Juventus Turyn 88′ 88′ Mattia Perin Wojciech Szczęsny 15′ 15′ Edoardo Goldaniga 90′ 90′ Matthijs de Ligt 90′ 90′ Mattia Bani . Alex Sandro Andrea Masiello Leonardo Bonucci Luca Pellegrini Juan Cuadrado Lukas Reiff Lerager 77′ 77′ Weston McKennie 82′ 82′ Ivan Radovanović 84′ 84′ Federico Chiesa 82′ 82′ Nicolò Rovella 2′ 2′ 67′ 67′ Adrien Rabiot 61′ 61′ 66′ 66′ Stefano Sturaro 83′ 83′ Rodrigo Bentancur 66′ 66′ Gianluca Scamacca 57′ 57′ 83′ 83′ Paulo Dybala 73′ 73′ Marko Pjaca 78′ (k.), 89′ (k.) 78′ (k.), 89′ (k.) Cristiano Ronaldo REZERWOWI Alberto Paleari Gianluigi Buffon Lukáš Zima Franco Israel Wibmer Lennart Czyborra Danilo Daniel Dumbravanu 90′ 90′ Radu Drăgușin Paolo Ghiglione Gianluca Frabotta 66′ 66′ Valon Behrami 83′ 83′ Dejan Kulusevski Filippo Melegoni Manolo Portanova Miha Zajc Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 82′ 82′ Giuseppe Caso Aaron Ramsey 66′ 66′ Mattia Destro 84′ 84′ Federico Bernardeschi 82′ 82′ Goran Pandev Cosimo Marco Da Graca 73′ 73′ Eldor Shomurodov 67′ 67′ Alvaro Morata

STATYSTYKI Genoa CFC 1893 Juventus Turyn 1 3 Posiadanie piłki 29,8% 70,2% Strzały 3 19 Strzały na bramkę 3 13 Faule 14 14 Spalone 1 3

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!