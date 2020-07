Genoa pokonała SPAL 2-0 w 32. kolejce Serie A i opuściła strefę spadkową. W zespole z Ferrary cały mecz zagrali Thiago Cionek i Arkadiusz Reca. Ten drugi spowodował rzut karny.

32. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-12 17:15 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: M. Guida Genoa CFC 1893 SPAL 2013 2 0 DO PRZERWY 1-0 G. Pandev 24' L. Schoene 54'

Genoa od początku była wyraźnie lepsza. Naciskała i w 24. minucie objęła prowadzenie. Serię błędów obrońców SPAL wykorzystał Goran Pandew, uderzył precyzyjnie, w "długi" róg i trafił do siatki.

W 37. minucie gospodarze mogli być w jeszcze lepszej sytuacji. W polu karnym Arkadiusz Reca faulował Kevina Bonifaziego i sędzia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Iago Falque. Uderzył w lewo. W tym samym kierunku rzucił się też bramkarz i obronił strzał.

W 54. minucie Karlo Letica był już bez szans. Genoa znowu miała stały fragment, tym razem rzut wolny. Lasse Schoene precyzyjnie przymierzył i zdobył bramkę.

Do końca meczu przeważała Genoa i pewnie utrzymała prowadzenie. Dzięki temu wyszła ze strefy spadkowej, ale cały czas nie może być pewna utrzymania.

SPAL z kolei jest na ostatnim miejscu. Ma 19 punktów i powoli może już szykować się do gry w Serie B.

2 0 Genoa CFC SPAL 2013 Perin Biraschi Goldaniga Masiello Zapata Behrami Cassata Schoene Pinamonti Falque Pandev Letica Bonifazi Cionek Vicari Dabo Missiroli Reca Espeto Tunjov Petagna Floccari SKŁADY Genoa CFC SPAL 2013 Mattia Perin Karlo Letica Davide Biraschi Kevin Bonifazi Edoardo Goldaniga Thiago Rangel Cionek Andrea Masiello Francesco Vicari Cristian Zapata 70′ 70′ Bryan Dabo 67′ 67′ 74′ 74′ Valon Behrami Simone Missiroli 60′ 60′ Francesco Cassata Arkadiusz Reca 54′ 54′ Lasse Schoene 58′ 58′ Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 90′ 90′ Andrea Pinamonti 58′ 58′ Georgi Tunjov 37′ (k.) 37′ (k.) Falque Silva Iago Andrea Petagna 24′ 24′ 74′ 74′ Goran Pandev 64′ 64′ 70′ 70′ Sergio Floccari REZERWOWI Salvador Ichazo Fernández Marco Meneghetti Federico Marchetti Demba Thiam Ngagne Peter Ankersen Dias da Silva Felipe 60′ 60′ Antonio Barreca 70′ 70′ Jacopo Sala Paolo Ghiglione Bartosz Salamon Bakary Adama Soumaoro Nenad Tomović Filip Jagiełło 58′ 58′ Marco D'Alessandro 74′ 74′ Lukas Reiff Lerager Alessandro Murgia Nicolò Rovella Lucas Nahuel Castro 90′ 90′ Mattia Destro 58′ 58′ Mirko Valdifiori Andrea Favilli 70′ 70′ 76′ 76′ Alberto Cerri 74′ 74′ Arnaldo Antonio Sanabria Ayala Federico Di Francesco

STATYSTYKI Genoa CFC SPAL 2013 2 0 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 12 4 Strzały na bramkę 7 0 Rzuty rożne 7 2 Faule 15 18 Spalone 0 2

Zdjęcie Karlo Letica (w zielonym stroju) robił, co mógł, ale przy dwóch bramkach był bez szans / PAP/EPA/SIMONE ARVEDA / PAP/EPA

