SSC Napoli pokonało w niedzielnym meczu Serie A Crotone 4-0 (1-0), a asystę przy pierwszej bramce dla drużyny Gennaro Gattuso zaliczył Piotr Zieliński. Po końcowym gwizdku sędziego trener nie szczędził pochwał pod adresem Polaka. - Wygląda, jakby tańczył z piłką - mówił.

Pomocnik zaprezentował się w meczu 10. kolejki ze znakomitej strony, będąc jednym z najlepszych zawodników drużyny z Neapolu. Jego dobra postawa potwierdzona została świetną akcją z 31. minuty, kiedy to najpierw posłał piłkę między nogami jednego z rywali, a potem precyzyjnie odegrał na lewą stronę boiska. Podanie na gola zamienił Lorenzo Insigne.

- Niewielu piłkarzy potrafi mijać rywali tak, jak on. Wygląda, jakby tańczył z piłką - komentował trener, cytowany przez "Sky Sport Italia". Dodał także, że po zakażeniu koronawirusem Polak toczył trudną walkę o powrót do optymalnej dyspozycji, a on wciąż widzi w nim wielki potencjał.



- Aby być topowym graczem, potrzebuje jeszcze 7-8 dodatkowych trafień w sezonie. Stać go jednak na to, by poprawić się i w tym aspekcie - ocenił.



Kolejne spotkanie SSC Napoli rozegra 10 grudnia. W meczu szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Europy zmierzy się na własnym stadionie z Realem Sociedad.



