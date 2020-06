Nie ma już żadnych wątpliwości co do najbliższej przyszłości Hirvinga Lozano. Jego dni w SSC Napoli są policzone. Trener Gennaro Gattuso wyrzucił go z ostatniego treningu.

W ekipie z Neapolu rośnie adrenalina przed środowym finałem Coppa Italia. Włoskie media donoszą, że dzień przed meczem na zajęciach pierwszego zespołu doszło do awantury. Nie zakończyła się ona polubownie.

Incydent wydarzył się z udziałem Gattuso i Lozano. W efekcie spięcia zajęcia na moment przerwano, a zawodnik został odesłany w trybie nagłym do szatni. Powodem takiej decyzji szkoleniowca był - nie po raz pierwszy - brak zaangażowania ze strony meksykańskiego skrzydłowego.

O sprawie pisze "Corriere dello Sport". Dziennikarze tego tytułu są pewni, że 24-latka zabraknie w kadrze na finał Pucharu Włoch. Po zakończeniu sezonu będzie musiał sobie poszukać innego pracodawcy.