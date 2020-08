Fizjoterapeuta Lazio Alex Maggi wydał oświadczenie w którym przeprosił Gennaro Gattuso. Podczas wczorajszego spotkania Napoli z Lazio, nazwał włoskiego trenera "wieśniakiem".

Włoskie określenie "terrone", którym fizjoterapeuta Lazio Alex Maggi obraził Gennaro Gattuso, na Półwyspie Apenińskim ma o wiele bardziej dotkliwy wydźwięk. Tyczy się ono pochodzenia i jest używane przeciwko mieszkańcom biedniejszej - południowej - części Włoch.



Słowa członka sztabu Lazio doprowadziły do wściekłości trenera Napoli i po chwili doszło do przepychanki na boisku. Popularny "Rino" miał krzyczeć, aby powtórzyć mu to w twarz.



Rasizm terytorialny jest nadal sporym problemem we Włoszech i często nie występuje jedynie pomiędzy kibicami. Niedawno w podobny sposób w stronę fanów Napoli, krzyknął członek sztabu Atalanty.



- W czasie mojej pracy nikogo nie obraziłem. W czasie ostatniego meczu zachowałem się nieodpowiednio i chciałbym bardzo przeprosić wszystkich, a w szczególności trenera Gennaro Gattuso - napisał w oświadczeniu Maggi, które cytuje portal "Calciomercato".





Napoli wygrało z Lazio 3-1. Piotr Zieliński opuścił boisko w 85. minucie, natomiast Arkadiusz Milik spędził cały mecz na ławce rezerwowych.



