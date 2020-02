Ledwo co Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia, a kolejny zawodnik Napoli złapał kontuzję. Dries Mertens narzekał na stłuczenie prawej kostki i nie wiadomo kiedy wróci do gry. Trener "Azzurrich" Gennaro Gattuso twierdzi jednak, że klub nie ma problemów z obsadą pozycji napastnika.

Napoli po ciężkich spotkaniach z Brescią i FC Barcelona czekają kolejne dwa starcia rozegrane w jednym tygodniu. Najpierw "Azzurri" zmierzą się w ligowym spotkaniu z Torino, a kilka dni później podejmą Inter Mediolan w meczu Pucharu Włoch (spotkanie rewanżowe, pierwsze Napoli wygrało 1-0): - Drużyna była bardzo zmęczona i treningi rozpoczęliśmy od siłowni. Później skupiliśmy się na przygotowaniach do meczu - stwierdził Gattuso podczas przedmeczowej konferencji prasowej.



- Musimy być absolutnie pewni, że na boisku pojawią się gracze, którzy są w najlepszej dyspozycji siłowej jak i mentalnej. Będziemy grali przeciwko drużynie, która jest bardzo silna fizycznie. Oczekuję, że Napoli będzie walczyło, musimy rozegrać dobry mecz i wiedzieć jak zaatakować - dodał trener.



W spotkaniu przeciwko Torino najprawdopodobniej nie wystąpi strzelec bramki przeciwko Barcelonie - Dries Mertens: - Nie zmienia to diametralnie naszej sytuacji. Do gry gotowy jest Arkadiusz Milik, który również jest bardzo klasowym zawodnikiem i może podać nam pomocną dłoń, tak jak robił to już bardzo często. Oczywiście mamy nadzieję, na szybki powrót do zdrowia Mertensa, ale Milik jest moim najmniejszym zmartwieniem, wiemy ile może nam zaoferować.



Mecz z Barceloną ponownie pokazał, że Napoli w tym sezonie o wiele lepiej sprawuje się w starciach z drużynami silniejszymi: - Nie wiem z czego to wynika, zawsze staramy się przygotowywać dobrze. Próbujemy dotrzeć do głów piłkarzy, ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że spotkanie z "Barcą" to już przeszłość. Teraz myślami jesteśmy przy spotkaniu z Torino - powiedział Włoch.



PA