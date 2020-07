Napoli przegrało wczorajsze spotkanie z Interem 0-2. W składzie ekipy spod Wezuwiusza od pierwszej minuty na boisku pojawili się Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ich wkład w mecz był jednak skrajnie różny - pomocnik został wybrany najlepszym graczem meczu, natomiast Milik - najgorszym.

Napoli nie rozegrało przeciwko Interowi zbyt dobrego spotkania. Zawodnicy z Mediolanu nie pokazali niczego szczególnego, a i tak udało im się zdobyć dwie bramki.



Na placu gry od samego początku wystąpili Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Gra polskiego napastnika nie wygląda przekonująco: - W tym meczu Milik nie zrobił niemal niczego. Oczekuję od niego o wiele więcej. Zdecydowanie brakowało nam charakteru - stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej Gennaro Gattuso.



Podobnie występ polskiego napastnika ocenili dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" wybierając go najgorszym zawodnikiem spotkania. Dziennik dał mu niską notę 4,5.



Wczoraj we włoskich mediach pojawiła się również informacja, że Milik uzgodnił już warunki kontraktu z Juventusem. Jedyną przeszkodą ma być kwestia praw do wizerunku Federico Bernardeschiego. Włoch miałby przejść do "Azzurrich" na zasadzie wymiany.





