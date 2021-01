Trener SSC Napoli, Gennaro Gattuso, może niebawem pożegnać się z posadą. Dojdzie do tego, jeśli nie poprawi wyników i stylu gry zespołu w najbliższych 10 dniach. Jego potencjalny następca został już wymieniony z imienia i nazwiska.

Sensacyjne kulisy sprawy odsłania "Corriere dello Sport". Wedle najnowszych ustaleń dziennikarzy, Gattuso dostał jasno sformułowane ultimatum. Jeśli w ciągu 10 dni drużyna nie zacznie prezentować się na murawie lepiej, trener zostanie zdymisjonowany.

Frustracja w obozie Napoli to efekt dwóch ostatnich potyczek. Obie okazały się przegrane - najpierw z Juventusem Turyn w boju o Superpuchar Włoch (0-2), później z Hellasem Werona w lidze (1-3).

Boss klubu z Neapolu, Aurelio De Laurentiis, miał już kontaktować się z potencjalnym następcą Gattuso. To Rafael Benitez, doskonale znany na Półwyspie Apenińskim. Pod Wezuwiuszem pracował już w latach 2013-15.

Niedawno zakończył trenerską misję w chińskim Dalian Yifang. Możliwość zatrudnienia 60-letniego szkoleniowca sonduje obecnie także Celtic Glasgow. Wydaje się jednak, że Hiszpan chętniej przystałby na ofertę z Serie A.

Napoli w tym tygodniu rozegra dwa spotkania. W Pucharze Włoch zmierzy się w czwartek ze Spezią, by trzy dni później o ligowe punkty powalczyć z Parmą. Kolejny mecz to starcie z Genoą. Czy już pod wodzą Beniteza?

Gattuso to trener, który jesienią odsunął od pierwszego zespołu Arkadiusza Milika. Lada dzień role mogą się odwrócić. Polski napastnik wrócił do gry w barwach Olympique Marsylia. Tymczasem 43-latek znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

UKi

