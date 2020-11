Arkadiusz Milik nie przedłużył kontraktu z Napoli, pomimo prób mediacji trenera klubu Gennara Gattuso. Włoskie media donoszą, że właściciel "Azzurrich" Aurelio De Laurentiis nadal wypomina to reprezentantowi Polski i może on ponownie mieć problem z opuszczeniem ekipy spod Wezuwiusza.

Jak poinformował neapolitański dziennik "Il Mattino" Gennaro Gattuso starał się mediować pomiędzy klubem a Arkadiuszem Milikiem. Włoski trener chciał pomóc pozostać zawodnikowi w Napoli, bowiem na początku spekulowano, że osią niezgody jest kwota odstępnego. Reprezentant Polski nosił się jednak z zamiarem opuszczenia Neapolu.



Ostatecznie umowa z Polakiem nie została przedłużona, jednak nie tylko on miał problemy z komunikacją. Popularny "Rino" miał również uczestniczyć w negocjacjach kontraktu Driesa Mertensa.



Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis słynie z nieugiętej postawy w rozmowach kontraktowych czy transferowych i często blokuje on niektóre transakcje. Milik może o tym ponownie przekonać się już w styczniu, gdy będzie próbował opuścić "Azzurrich". Włoskie media twierdzą, że właściciel klubu nadal ma zamiar windować kwotę za Polaka i nie chce oddać go za bezcen, pomimo otwartego kontraktu z klubem i wygasającej umowy.



Ostatnio w kontekście przenosin reprezentanta Polski wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony Tottenhamu i Evertonu, jednak do gry miały się również włączyć kluby z Serie A: AC Milan i Inter Mediolan.

- Milik odmówił przedłużenia kontraktu i to jest hańba, której nie może znieść De Laurentiis. Nadal domaga się on 20 milionów za Polaka w styczniu, podczas gdy on w lutym może odejść za darmo. Nie jest pewne czy Inter będzie skłonny tyle zapłacić, a opcja wymiany nie wchodzi w grę - stwierdził dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz "Rai" Ciro Venerato, cytowany przez portal "Casanapoli.net".



Reprezentant Polski nie został zgłoszony do rozgrywek, jednak Napoli pozwoliło mu trenować z pierwszą drużyną.



