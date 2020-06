We wtorkowy wieczór Arkadiusz Milik kolejny raz walnie przyczynił się do zwycięstwa SSC Napoli, które pokonało na wyjeździe 2-0 Hellas Werona. Po spotkaniu szkoleniowiec "Azzurrich" wypowiedział piękne słowa na temat Polaka, które świadczą o tym, że najprawdopodobniej niebawem opuści on Neapol.

W meczu Hellas - Napoli wystąpiło aż trzech Polaków. Poza Milikiem byli to: jego klubowy kolega Piotr Zieliński oraz snajper gospodarzy Mariusz Stępiński.

Z wymienionej trójki to Milik miał największy wpływ na przebieg spotkania. W 38. minucie udowodnił, że zdobywanie bramek nie jest mu obce i głową skierował piłkę do siatki ( więcej na temat tego spotkania przeczytasz TUTAJ - kliknij ).