- Wygląda jakby grał w polu karnym mając pięciokilogramową kurtkę - powiedział o obecnej dyspozycji Krzysztofa Piątka mistrz świata z 1982 roku Francesco Graziani. Napastnik Milanu w 12 spotkaniach Serie A zdobył zaledwie trzy bramki. W tym samym momencie w poprzednim sezonie Polak miał o sześć trafień więcej.

Obecne rozgrywki Serie A nie są zbyt udane dla polskiego zawodnika. We wczorajszym zestawieniu największych zaskoczeń i rozczarowań początku sezonu ligi włoskiej, "La Gazzetta dello Sport" umieściła Polaka w tej drugiej kategorii.

Dziennikarze oceniając grę napastnika zwrócili uwagę na brak skuteczności: "Milan ma dużo problemów, największym jest brak goli. Piątek w Genoi zamieniał każdą akcję na bramkę. W Mediolanie się nieco zatrzymał. Ale teraz obserwujemy prawdziwą blokadę. Marnuje zbyt dużo idealnych okazji. Nie może się odnaleźć".



Znamienne jest to, że "Rossoneri" zdobyli w tym sezonie jedynie 11 goli w 12 spotkaniach. Tak mała liczba trafień po 12. kolejkach zdarzyła się zaledwie cztery razy w historii klubu (sezony 1930/1931, 1974/1975, 1981/1982, 1994/1995).

Postawa polskiego napastnika zaskakuje również piłkarskich ekspertów na Półwyspie Apenińskim. Francesco Graziani, mistrz świata z 1982 roku stwierdził, że Piątek jest obecnie tajemnicą.

- Piątek to tajemnica, nie potrafię tego wyjaśnić, są oczywiście gracze, którzy potrafią strzelać bramki i wpadną w słabszy okres. Najczęściej jest on chwilowy i trwa cztery lub pięć spotkań. Jego brak formy jest jednak niepokojący. On musi czuć wielką odpowiedzialność i ona źle na niego wpływa. Wygląda jakby grał w polu karnym mając pięciokilogramową kurtkę - powiedział popularny "Cicco" w rozmowie z "Radio Sportiva".

Co więcej dziennik "La Repubblica" twierdzi, że Paolo Maldini i Zvonimir Boban są coraz bardziej świadomi, że dyspozycja Polaka może jeszcze dołować i według doniesień gazety, w przypadku dalszego braku goli, każda opcja jest na stole. AC Milan nie będzie miał oporów przed odsunięciem Piątka na dalszy plan. Włodarze klubu obserwują Mario Mandżukicia i Moise Keana.



AC Milan zajmuje obecnie 14. miejsce mając na swoim koncie 13 punktów. Do miejsc premiowanych grą w Champions League podopiecznym Stefano Pioliego brakuje 11 oczek.



Zdjęcie Krzysztof Piątek celebruje bramkę z Torino / Stefano Guidi / Getty Images

