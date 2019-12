W ostatnim niedzielnym spotkaniu 16. kolejki Serie A, Fiorentina zremisowała z Interem Mediolan 1-1. Całe spotkanie w barwach "Violi" rozegrał Bartłomiej Drągowski i niejednokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki. Dzięki remisowi Inter przeskoczył Juventus i jest obecnie liderem Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Torino FC - ACF Fiorentina 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Zdecydowanym faworytem meczu byl Inter Mediolan. Fiorentina nie wygrała ligowego spotkania od 30 października, kiedy udało im się pokonać Sassuolo 2-1. Pomimo tego Bartłomiej Drągowski stwierdził w rozmowie z Sky Italia, że "Viola" nie boi się silniejszego rywala i jej zawodnicy postarają się wygrać również dla niepewnego swojej posady trenera - Vincenzo Montelli.

Reklama

Zobacz więcej informacji o kontuzji gwiazdy Fiorentiny

Aby tak było obrona drużyny z Florencji będzie musiała zatrzymać skuteczną formację ofensywną podrażnionego po porażce w Lidze Mistrzów Interu. Sytuacja w klubie zdawała się być ostatnio lekko napięta. Szkoleniowiec "Nerazzurrich" odmówił uczestniczenia w konferencji prasowej po artykule "Corriere dello Sport", który według klubu i Włocha, za mocno go zaatakował.



Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli zawodnicy Interu. Już w 9. minucie Borja Valero zachował zimną krew w polu karnym "Violi" i strzałem wprost w dolny róg bramki pokonał Drągowskiego. Chwilę potem efektownym uderzeniem z przewrotki popisał się Lautaro Martinez. Futbolówka zmierzała jednak w środek bramki i nie stanowiła problemu dla polskiego bramkarza.



"Viola" nie zamierzała dać się zepchnąć do defensywy i odpowiedziała bardzo szybko. W 14. minucie Federico Chiesa zgrał piłkę do Milana Badeljego, a ten oddał mocny strzał, który sparował Samir Handanović. Gospodarze stopniowo przejmowali inicjatywę, choć mieli problemy z sforsowaniem linii obrony Interu Mediolan. Kilkanaście minut później Erick Pulgar dorzucił piłkę w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył do niej Nikola Milenković, ale nie dał rady skierować jej do siatki.



Niewykorzystana okazja mogła się zemścić już po chwili. "Nerazzurri" wyprowadzili groźną kontrę. Romelu Lukaku popędził w pole karne, minął rywala i został nabity przez interweniującego obrońcę "Violi". Podopieczni Montelli mogli mówić o sporym szczęściu, bo piłka trafiła jedynie w boczną siatkę bramki.