Fiorentina, Torino, Everton i PSG - według włoskich mediów to właśnie te kluby zostały w grze o Arkadiusza Milika. Polski napastnik ma coraz mniej czasu na zmianę drużyny, a ofertę za niego miała przedstawić do tej pory tylko "Viola".

Milik ma coraz mniej czasu na zmianę klubu. Niedawno Tottenham ogłosił pozyskanie innego napastnika, przez co jedyną angielską opcją dla reprezentanta Polski ma być Everton. Atakujący Napoli miał jednak wcześniej stwierdzić, że chciałby pozostać na Półwyspie Apenińskim i jak twierdzi "Tuttosport", zainteresowanie jego usługami wykazały Fiorentina i Torino.



Klub z Florencji już od dłuższego czasu szuka napastnika i Milik był łączony z "Violą" jeszcze przed zamieszaniem z przejściem do AS Roma. Fiorentina miała zaoferować Napoli wypożyczenie za 5 milionów euro, z możliwością pierwokupu za kolejne 25 milionów.



Transfer do drużyny Beppe Iachiniego nie byłby dla Milika sportowym krokiem naprzód, jednak gwarantowałby mu regularną grę. Zespół z Toskanii nie ma zbyt dużego pola popisu w ataku, a dodatkowo obecnie składa się głównie z młodych zawodników, nie dających gwarancji kilkunastu bramek w sezonie.



Milik zatem byłby idealnym rozwiązaniem dla florenckiego klubu, jednak jak już pokazało zamieszanie z transferem do Romy, pomiędzy ofertą a finalizacją może być jeszcze długa droga. Jeżeli Milik zdecydowałby się jednak na zagraniczny transfer to oprócz Evertonu, włoskie media łączą go z PSG.



