Z powodu urazu, a także jednostek meczowych rozegranych na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski, Krzysztof Piątek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Przebieg gry sprawił, że nie było konieczności korzystania z usług Polaka w tym spotkaniu.

Fiorentina była wiodącą stroną na początku, co zaakcentowała już w dziewiątej minucie groźnym strzałem z dystansu Cristiano Biraghiego. Aktywność przejawiał także Arthur Cabral.

ACF Fiorentina - Empoli FC. Wynik 1-0

W 39. minucie przewrotką futbolówkę do bramki skierował Federico Di Francesco, ale Empoli nie wyszło na prowadzenie, bo sędzia za pomocą systemu VAR dopatrzył się faulu przy odbiorze piłki bramkarzowi gospodarzy.

Cabral był blisko otworzenia wyniku w drugiej połowie, ale choć trafił wślizgiem, to chwilę przed tym udanym strzałem był na pozycji spalonej, co zauważyli sędziowie. Arbitrzy byli w tym meczu bardzo czujni, przez co czerwoną kartką za drugą żółtą ukarali Sebastiano Luperto z Empoli.

Chwilę później Biraghi ładnie wrzucił z rzutu wolnego, a już upadając i sięgając do tyłu po piłkę głową Nicolas Gonzalez, trafił na 1-0 dla Fiorentiny. Bliski podwyższenia na 2-0 był jeszcze Gaetano Castrovilli w 76. minucie.