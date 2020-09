Wiele wskazuje na to, że Arkadiusz Milik może nie dołączyć do Juventusu i nawet AS Roma. Do gry o polskiego napastnika mają natomiast włączać się nowe drużyny i jedną z nich jest Fiorentina. Ekipa z Florencji wcześniej interesowała się także Krzysztofem Piątkiem.

Sytuacja transferu Arkadiusza Milika coraz bardziej się komplikuje. Polski napastnik nie osiągnął porozumienia z Napoli, a negocjacje pomiędzy klubem spod Wezuwiusza a AS Romą czy Juventusem są bardzo skomplikowane. Co więcej włodarze "Starej Damy" większe nadzieje pokładają w negocjacjach z Luisem Suarezem czy Edinem Dżeko.

Jak donosi dziennikarz "La Gazzetty dello Sport" Luca Calamai zamieszanie związane z przyszłością polskiego napastnika może chcieć wykorzystać Fiorentina, która już od jakiegoś czasu szuka wzmocnienia ataku. Wcześniej włodarze "Violi" rozważali m.in. sprowadzenie Krzysztofa Piątka.

Drużyna z Florencji to ambitny projekt amerykańskiego przedsiębiorcy o włoskich korzeniach - Rocco Commisso. Nowy właściciel tchnął w Fiorentinę dużo świeżości, jednak nie udało się, póki co, gwałtownie odmienić postawy "Violi". Poprzedni sezon Fiorentina zakończyła na 10. miejscu, tracąc do lokat premiowanych grą w pucharach 17 punktów.