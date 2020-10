Federico Chiesa został wypożyczony z Fiorentiny do Juventusu. Napastnik będzie grał w Turynie przez dwa sezony.

Chiesa jest wychowankiem Fiorentiny. W poprzednim sezonie zagrał w 34 meczach ligowych. Zdobył 10 bramek i zanotował dziewięć asyst.



22-latek ma spory potencjał. Zobaczył to Juventus i zdecydował się go pozyskać.



Umowa jest jednak nietypowa. Turyńczycy wypożyczyli bowiem piłkarza aż na dwa lata z opcją wykupu. Dodatkowo po pierwszym sezonie zapłacą Fiorentinie trzy, a po drugim siedem milionów euro.



W umowie znalazła się też opcja wykupu Chiesy. Juventus może to zrobić za kwotę 40 milionów euro. Fiorentina może zarobić kolejne 10 milionów w bonusach.



