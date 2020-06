Włoska federacja piłkarska (FIGC) ma nadzieję, że w lipcu będzie możliwe wpuszczenie kibiców na trybuny w ograniczonym zakresie. Po przerwie spowodowanej pandemią mecze Serie A mają zostać wznowione 20 czerwca. W ten sposób Włosi idą w ślady Polski, która wpuszcza fanów na areny już od 19 czerwca.

Podstawowym warunkiem otwarcia stadionów jest dalszy spadek liczby zakażeń koronawirusem.

"Cieszę się, że wracamy do gry, ale wciąż brakuje jednego elementu, czyli kibiców. Mam nadzieję, że szybko wrócą na trybuny. Liczę, że stanie się to na początku lipca, a najdalej w połowie. To będzie doskonały symbol tego, że te mroczne chwile w naszej historii mamy już za sobą" - powiedział szef FIGC Gabriele Gravina.

Po 26 kolejkach Serie A w tabeli prowadzi Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" zgromadziła 63 punkty i ma jeden przewagi nad Lazio Rzym. Trzeci jest Inter Mediolan - 54 pkt i jeden mecz zaległy.

