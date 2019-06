Karol Linetty i Bartosz Bereszyński wkrótce mogą poznać nazwisko nowego trenera. Według włoskich mediów, zostanie nim Eusebio di Francesco.

Sampdoria szuka nowego szkoleniowca, bo dotychczasowy, Marco Giampaolo, objął posadę w AC Milan. Według włoskiego Sky, wybór padł na di Francesco.

49-letni Włoch od 2017 r. prowadził AS Roma, ale wiosną pożegnał się z posadą. Jego kontrakt z rzymianami obowiązywał jednak do czerwca 2020 r. i dopiero teraz obie strony porozumiały się w sprawie jego rozwiązania.



Teraz di Francesco, który w przeszłości prowadził jeszcze m.in. Sassuolo i Lecce, ma pracować w Genoi. Pod jego skrzydłami będą najprawdopodobniej trenować dwaj Polacy - Linetty i Bereszyński. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Dawida Kownackiego. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski wiosnę spędził na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf, a wcześniej nie był zadowolony ze sposobu, w jaki był traktowany we włoskim klubie.



