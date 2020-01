Christian Eriksen zostanie zawodnikiem Interu Mediolan. Stanie się tak, jeśli tylko potwierdzą się doniesienia włoskich mediów. Ich zdaniem reprezentant Danii uzgodnił warunki czteroletniego kontraktu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Middlesbrough - Tottenham 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

O Eriksena biło się "pół piłkarskiej Europy". Na jego angaż liczyli szefowie m.in. Manchester United, Juventusu Turyn, Bayernu Monachium i - przed wszystkim - Realu Madryt. "La Gazetta dello Sport" donosi, że wyścig po 27-latka wygrał Iner Mediolan.

Reklama

Duńczyk jest obecnie piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Od 2013 roku rozegrał dla tego zespołu ponad 300 spotkań. Dotychczasowy kontrakt 27-latka wygasa po zakończeniu bieżącego sezonu. Kolejne cztery lata ma spędzić na San Siro.

Wiele wskazuje zatem na to, że Eriksen... minie się na lotnisku w Mediolanie z Krzysztofem Piątkiem. Napastnik reprezentacji Polski jest bowiem bliski przejścia z Milanu do Tottenhamu. Do transferu ma dojść w zimowym okienku transferowym.

By jednak Eriksen spakował walizki, Inter musi za niego zapłacić 20 mln euro. Jeśli tego nie zrobi, duński pomocnik... i tak podąży na Półwysep Apeniński, tyle że latem. Wtedy będzie mógł zmienić klub bez kwoty odstępnego.

Na White Hart Lane przez niemal siedem ostatnich lat Eriksen był filarem drugiej linii. Tottenham kilkukrotnie oferował mu prolongatę kontraktu. Za każdym razem spotykał się jednak z odmową.

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



UKi