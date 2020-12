Serie A. Eriksen chce wrócić do Anglii, Paredes w Interze?

Inter Mediolan chce dokonać zmian w swojej drugiej linii w najbliższym "okienku" transferowym. Antonio Conte nie widzi w swoim projekcie Christiana Eriksena, natomiast chętnie skorzystałby z usług gracza Paris Saint Germain, Leandro Paredesa.

Mediolańczycy, po odpadnięciu z europejskich pucharów, nie zamierzają zwiększać wydatków. Stąd jedyna szansa na pozyskanie Paredesa, to sprzedaż Duńczyka. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla Interu byłaby wymiana na linii Mediolan - Paryż, ale - według "La Gazzetta dello Sport" na razie nie jest łatwo przekonać do tego pomysłu PSG.



Sam Eriksen chciałby wrócić do Anglii, gdzie cały czas cieszy się świetną opinią. Problemem jest jednak brak konkretnego zainteresowania ze strony klubów Premier League. Jedyną ekipą, która - jak podaje "La Gazzetta dello Sport" - wyraziła "nieśmiałą" ochotę na zatrudnienie Duńczyka, jest Arsenal. W tym przypadku jednak, sprawa też jest "w powijakach" i nie ma na razie mowy o merytorycznych rozmowach w sprawie sum.



Strategia Interu na najbliższy okres transferowy jest jasna - zero wydatków, zakupy tylko z uzyskanych kwot za sprzedanych graczy. Z "nerazzurri" już pożegnał się Radja Nainggolan, który wrócił do Cagliari.



Mediolańczycy, po czternastu kolejkach, zajmują w tabeli Serie A drugą lokatę z dorobkiem 33 punktów (strata jednego "oczka" do liderującego AC Milan). Poza rozgrywkami ligowymi, w pierwszej połowie 2021 roku, będą rywalizować jeszcze tylko w Pucharze Włoch. W 1/8 finału (o awansie rozstrzygnie jeden mecz) zmierzą się z Fiorentiną. Spotkanie zaplanowano na 13 stycznia na godzinę 15:00.



