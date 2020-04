Włoskie media spekulują, że Paulo Dybala może wkrótce podpisać bezterminowy kontrakt z Juventusem Turyn. Obecna umowa Argentyńczyka kończy się latem 2022 roku.

Dybala, który uporał się z chorobą Covid-19, jest w najlepszym piłkarsko wieku. Ma 26 lat. O obliczu drużyny może decydować jeszcze przez kilka dobrych sezonów. "Tuttosport" twierdzi, że prolongata jego kontraktu może nie zawierać daty końcowej.

Pertraktacje na temat nowej umowy zawodnika obecnie zostały jednak zawieszone. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Agent Dybali utknął w Ameryce Południowej. Dopóki nie pojawi się w Turynie, rozmowy nie będą kontynuowane.

Czy bezgraniczny kredyt zaufania wobec piłkarza o polskich korzeniach jest uzasadniony? Giuseppe Bergomi, z reprezentacją Włoch mistrz świata z 1982 roku, nie odpowiada na to pytanie twierdząco.

- Dybala to świetny piłkarz, ale nie wielki mistrz - mówi Bergomi cytowany przez goal.com. - By nim być, trzeba mieć niekwestionowaną pozycję w klubie i reprezentacji, a on jej nie ma.

Zarówno w Juventusie, jak i argentyńskiej kadrze Dybala gra od 2015 roku. Nigdy nie stał się postacią pierwszoplanową. W tym sezonie wystąpił łącznie w 34 spotkaniach "Juve", strzelił 13 goli i zanotował 12 asyst.





