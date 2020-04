Atakujący Juventusu i klubowy kolega Wojciecha Szczęsnego Paulo Dybala przyznał, że kiedyś odbył szczerą rozmowę ze słynnym CR7. Cristiano Ronaldo usłyszał od swojego kompana, że w Argentynie jest postacią znienawidzoną.

Dybala zrelacjonował swoją rozmowę ze słynnym Portugalczykiem w wywiadzie dla Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej.



- Powiedziałem do niego: Cristiano, w Argentynie nienawidzimy cię za twoją postać, za to jaki jesteś, nawet za to jak chodzisz. Zaskoczyłeś mnie jednak, bo przekonałem się, że jesteś zupełnie inny - przyznał Dybala.



Niechęć względem Ronaldo w Argentynie wynika między innymi z wielkiej rywalizacji o miano najlepszego piłkarza na świecie na linii CR7 - Lionel Messi.

Dybala jest jednym z nielicznych piłkarzy, którzy dostąpili zaszczytu gry u boku tych genialnych zawodników. W Argentynie powątpiewano jednak, czy piłkarz Juventusu i as FC Barcelona mogą razem przebywać na murawie, gdyż prezentują podobny styl gry.



Sam Dybala przyznawał, że gra z Messim nie jest dla niego łatwa, za co został skrytykowany przez swoich rodaków. - Moim celem nigdy nie była krytyka kolegi z drużyny. Po prostu chciałem usprawnić pewne rzeczy - odniósł się do tamtych wydarzeń Dybala.



W obecnym sezonie Serie A 26-latek wystąpił w 24 spotkaniach, notując siedem bramek i dziewięć asyst.



