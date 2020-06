Włoskie media zdają się nie mieć wątpliwości. W najbliższych dniach Napoli powinno poinformować o nowych kontraktach dla Driesa Mertensa i Piotra Zielińskiego.

