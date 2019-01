Bartłomiej Drągowski został wypożyczony z ACF Fiorentina do Empoli FC. Umowa będzie ważna do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Genoa - Milan. Rewelacyjna parada Donnarummy (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Drągowski trafił do Fiorentiny zimą 2016 roku, ale nie przebił się do pierwszego składu włoskiej ekipy. W ciągu pięciu rund rozegrał raptem siedem spotkań w Serie A.

Reklama

Wypożyczenie do Empoli będzie okazją dla Drągowskiego, by "ograć" się na poziomie ligi włoskiej. W przeszłości zawodnikiem tego klubu był Łukasz Skorupski, który został tam wypożyczony z AS Roma.

21-letni piłkarz wcześniej był zawodnikiem Jagiellonii Białystok, której jest wychowankiem. "Drążek" jest zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski, a selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał go na październikowe mecze pierwszej reprezentacji. Piłkarz nie zadebiutował jednak w dorosłej kadrze.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

WG



Zdjęcie Bartłomiej Drągowski / Łukasz Sobala / Newspix