Dwóch polskich zawodników zostało wyróżnionych za swój występ w ostatniej kolejce sezonu Serie A. Portal "Whoscored" umieścił Bartłomieja Drągowskiego z Empoli FC i Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii Genua w najlepszej jedenastce minionego weekendu.

Choć Bartłomiej Drągowski zaprezentował się w meczu z Interem Mediolan rewelacyjnie, to nie zdołał uchronić swojej drużyny przed porażką 1-2 i spadkiem z Serie A. Istnieje jednak spora szansa, że polski bramkarz pozostanie we włoskiej ekstraklasie. W czerwcu kończy się jego wypożyczenie z Fiorentiny, a jeśli "Fiołki" nie będą widzieć go w swojej drużynie, to po Drągowskiego już teraz ustawia się kolejka chętnych.

Niespełna 22-letni golkiper w meczu z Interem obronił aż 12 celnych strzałów, co jest drugim najlepszym wynikiem tego sezonu. Najlepszy wynik należy także do Drągowskiego (17 obron w meczu z Atalantą), co jest rekordem Serie A, od kiedy zbierane są tak szczegółowe dane. Przeciwko Interowi "Drążek" obronił m.in. rzut karny wykonywany przez Mauro Icardiego.

Serwis "Whoscored" ocenił występ Polaka na 8.7 w 10-stopniowej skali. Wyżej oceniony został jedynie Federico Santander, który w meczu Bologni z Napoli (3-2) zdobył dwa gole i zaliczył asystę.



W jedenastce kolejki znalazł się także Bartosz Bereszyński, prawy obrońca Sampdorii Genua. Defensor zakończył wygrany 2-0 mecz z Juventusem z oceną 7.4.

Jedenastka 38. kolejki Serie A według "Whoscored":

Bartłomiej Drągowski (Empoli) - Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Nicolo Brighenti (Frosinone), Bostjan Cesar (Chievo), Faouzi Ghoulam (Napoli) - Suso (AC Milan), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Alejandro Gomez (Atalanta), Ola Aina (Torino) - Federico Santander (Bologna), Gregorico Defrel (Sampdoria).

Oceny Polaków w 38. kolejce Serie A:

Łukasz Skorupski (Bologna) - 6.2, 90 minut przeciwko Lazio (3-3),

Paweł Jaroszyński (Chievo) - 6.5, 90 minut przeciwko Frosinone (0-0),

Piotr Zieliński (Napoli) - 6.4, 90 minut i żółta kartka przeciwko Bologni (2-3),

Arkadiusz Milik (Napoli) - 7.1, 90 minut przeciwko Bologni (2-3),

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) - 7.4, 90 minut przeciwko Juventusowi (2-0),

Karol Linetty (Sampdoria) - 6.6, 90 minut przeciwko Juventusowi (2-0),

Krzysztof Piątek (AC Milan) - 7.6, 90 minut i wywalczony karny przeciwko SPAL (3-2),



Thiago Cionek (SPAL) - 6.1, 77 minut, żółta kartka i sprokurowany karny przeciwko Milanowi (2-3),

Bartłomiej Drągowski (Empoli) - 8.7, 90 minut i obroniony karny w meczu z Interem (1-2),

