Oficjalna strona Juventusu poinformowała o kolejnym wypożyczeniu Douglasa Costy. Atakujący w najbliższych rozgrywkach będzie występował w brazylijskim Gremio Porto Alegre.

Douglas Costa w minionej kampanii był wypożyczony do Bayernu Monachium, który posiadał prawo do wykupu zawodnika z Juventusu. Ekipa z Bawarii nie skorzystała jednak z niego i Brazylijczyk formalnie powrócił do Juventusu.



"Stara Dama" błyskawicznie poinformowała jednak o kolejnym wypożyczeniu Costy. Zawodnik najbliższy sezon spędzi w brazylijskim klubie Gremio Porto Alegre.



Obecna umowa Costy obowiązuje do czerwca 2022 roku, zatem po zakończeniu wypożyczenia będzie mógł on podpisać kontrakt z Gremio.



Brazylijczyk w barwach Juventusu łącznie wystąpił w 103 starciach, podczas których zdobył 10 bramek i zaliczył 21 asyst.

