Po transferze do Juventusu Cristiano Ronaldo miał odmienić mentalność ekipy mistrza Włoch i poprowadzić ją do triumfu w Lidze Mistrzów. W poprzedniej kampanii nie CR7 nie udało się wykonać tego zadania - "Stara Dama" poległa w ćwierćfinale z Ajaksem. Mimo to, Portugalczyk wywiera ogromny wpływ na drużynę, a to wszystko, między innymi, dzięki... chodzeniu topless.

Ronaldo zaraża swoim profesjonalizmem pozostałych kolegów z drużyny. Codzienna rutyna i nieustanne dążenie do doskonałości pozwoliły piłkarzowi z Madery nie tylko osiągnąć futbolowy szczyt, ale także zadbać o własne ciało, którym imponuje wśród graczy "Juve".

- Zawsze dobrze się odżywiałem, ale teraz nawet bardziej niż kiedyś. Mam 29 lat i zaczynam to odczuwać. Często widzimy Ronaldo topless, jego warunki fizyczne są niesamowite. To nakręca nas wszystkich. Każdy chciałby mieć takie ciało jak on. Odkąd przybył do klubu, procentowa zawartość tłuszczu w organizmie wśród członków naszej drużyny spadła. To znamienne, on daje nam bardzo dużo poza boiskiem - przyznał w rozmowie z "Esporte Interativo" skrzydłowy Juventusu Douglas Costa.

Podczas ostatniego meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa, Ronaldo został zmieniony w 81. minucie, a w jego miejsce na murawie pojawił się Paolo Dybala. Portugalczyk usiadł na ławce rezerwowych bardzo zdenerwowany, co zdaniem trenera "Juve" wynikało z problemów zdrowotnych (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ).

W obecnym sezonie 34-latek rozegrał 13 spotkań i zanotował w nich sześć bramek oraz dwie asysty. Snajper Juventusu jest najlepszym przykładem na to, że wiek to tylko liczba.

TB

