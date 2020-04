Serie A. Dlatego Juventus Turyn chce Arkadiusza Milika

Juventus Turyn jest zainteresowany sprowadzeniem Arkadiusza Milika z Napoli - poinformował serwis tuttosport.com. Polski piłkarz miałby zastąpić argentyńskiego napastnika Gonzalo Higuaina, który - według doniesień - boi się wrócić do Włoch z powodu pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik świętuje. Dla swojej ukochanej napisał na instagramie specjalną dedykację. Wideo INTERIA.TV

"Tuttosport" donosi, że Higuain powiadomił niektórych kolegów z drużyny, że nie pojawi się już w Italii, chociaż klub oficjalnie nic o tym nie wie. Argentyńczyka odstrasza ogromne żniwo, jakie w północnej części kraju zbiera koronawirus, a poza tym zawodnik opiekuje się chorą matką, u której wykryto guza mózgu. Oficjalnie to właśnie z powodów rodzinnych 32-letni napastnik wrócił do ojczyzny.

Reklama

Zdaniem dziennikarzy tego serwisu, o sześć lat młodszy Milik jest najpoważniejszym kandydatem, aby zająć miejsce Higuaina.



"Połączenie Arka Milika z Cristiano Ronaldo - to mogłoby zadziałać... Milik jest solidnym środkowym napastnikiem. Nie jest tak utalentowany jak Erling Haaland czy Gabriel Jesus, nie jest też bezwzględnym snajperem jak Mauro Icardi, ale na pewno jest graczem na wysokim poziomie" - napisano.



Przypomniano, że w ostatnim czasie Polak zmagał się z długotrwałymi skutkami kontuzji, ale zdołał strzelić dziewięć ligowych bramek w 17 występach w tym sezonie i 17 w 35 w poprzednim.



"Posiada umiejętności, których Juventus poszukuje: atakuje i ze środka boiska, i z pola karnego, co zmusza rywali do rozciągnięcia obrony i otwiera przestrzenie dla Cristiano Ronaldo i Paulo Dybali, a także znakomicie gra głową, czym w obecnym składzie może pochwalić się tylko Ronaldo" - analizuje "Tuttosport".



Kontrakt Milika z Napoli obowiązuje do końca czerwca 2021. Klub może zatem być skłonny do sprzedaży już w tym roku, aby w przyszłym nie stracić go za darmo.



Jeśli transfer dojdzie do skutku, Milik będzie grał w jednej drużynie z bramkarzem Wojciechem Szczęsnym. Obecnie jest natomiast klubowym kolegą innego reprezentanta Polski Piotra Zielińskiego.



Rozgrywki włoskiej ekstraklasy, podobnie jak większości innych, są wstrzymane ze względu na pandemię. W Italii potwierdzono już ponad 175 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a na chorobę COVID-19 zmarło ok. 23 tysięcy osób.

Wyniki i tabela Serie A





Zdjęcie Czy Arkadiusz Milik trafi do Juve? / AFP